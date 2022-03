ucraina:-milano,-domani-in-consiglio-comunale-la-relazione-di-magri-(ispi)-sul-conflitto

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – Domani, lunedì 7 marzo, la seduta a Milano sarà dedicata alla crisi russo-ucraina: la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, ha invitato il professor Paolo Magri, vicepresidente esecutivo dell’Ispi e docente di Relazioni internazionali all’università Bocconi, a tenere una relazione sulla guerra. L’iniziativa, dal titolo ‘Il Consiglio incontra: Relazione del Prof. Paolo Magri sulla crisi russo-ucraina’, si terrà in apertura dei lavori alle 16.30. Seguiranno le domande dei Gruppi consiliari.

“In un momento di grande apprensione e di timori per la guerra tra Russia e Ucraina – ha detto Buscemi – credo sia utile offrire all’aula e alla città l’analisi di uno tra i massimi esperti di relazioni internazionali, quale è Paolo Magri. Lo ringrazio a nome del Consiglio per la disponibilità”. Il Programma dei lavori prevede poi, per un’ora e mezza, gli interventi liberi delle consigliere e dei consiglieri e le Domande a risposta immediata. Seguiranno mozioni e ordini del giorno un riconoscimento di debito fuori bilancio e la delibera ‘Modifica del piano comunale per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici’. La chiusura della seduta è prevista per le 20.30.