“tipo-di-donna-che-non-ammiro”:-getta-veleno-su-miriana-trevisan,-attacco-choc-in-vista-della-finale

Attacco choc contro la showgirl Miriana Trevisan, che arriva direttamente da una voce autorevole e influente del Grande Fratello Vip.

Critiche velenosissime contro Miriana Trevisan, una delle concorrenti più in vista del Grande Fratello Vip.

Le forti personalità hanno sempre la capacità di risultare divisive, creando due fronti contrapposti: gli adulatori e i critici. Discorso che vale senza dubbio anche per l’ex showgirl di “Non è la Rai”, che nella Casa di Cinecittà ha mostrato un gran bel temperamento.

Ma proprio in queste ore una voce molto autorevole del GF Vip getta ombre sulla Trevisan, gesto che potrebbe metterla in cattiva luce agli occhi del pubblico e sfavorirla nella corsa alla vittoria finale.

Miriana Trevisan, attacco choc: “Una gatta morta”

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Miriana Trevisan ha subito assunto un atteggiamento autoritario, prendendo posizioni nette su tutto, dimostrando così di non avere peli sulla lingua. In questo modo si è inimicata altre due donne forti del reality show come Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Ma anche negli studi Mediaset, quelli che ospitano le puntate del GF Vip, c’è qualcuno che la critica aspramente.

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli, opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini, ancora una volta è andata giù duro contro Miriana. Nel corso dell’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, il giornalista le ha chiesto conto dell’indiscrezione secondo al quale il suo astio nei confronti della Trevisan sia un modo per vendicarsi delle critiche che quest’ultima ha rivolto tempo fa a Paolo Bonolis, il marito di Sonia.

“Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto”, ha risposto seccamente la Bruganelli. E ancora: “Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva”.

Parole sibilline, queste ultime, infatti subito dopo Sonia ha preso la palla al balzo per sparare a zero contro la gieffina: “A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality perché è un po’ gatta morta e spesso tende a piangersi addosso. Non è la tipologia di donna che ammiro”.

Un attacco in piena regola, che arriva nella fase più calda del programma. I concorrenti rimasti in gara si stanno giocando l’accesso alla finale e quindi la vittoria finale. La sparata di una voce autorevole come quella di Sonia Bruganelli potrebbe sortire effetti negativi sul percorso di Miriana, influenzando negativamente i telespettatori in occasione dei prossimi televoto.

