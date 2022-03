Oroscopo Paolo Fox di lunedì 7 marzo: grande inizio per nuovi amori

Ariete – In amore non rivangate il passato. Siate pazienti con Scorpione e Acquario. Sul lavoro arrivano le buone notizie, ma il pomeriggio è sottotono e dovete affrontare una forte agitazione.

Toro – E’ necessario che liberiate il vostro cuore. Luna nel vostro segno, si può ripartire. Sul lavoro finalmente è finita la fase negativa, ma dovete tentare di superare una forte conflittualità.

Gemelli – Novità in arrivo in amore. E’ necessaria un po’ di leggerezza. Chi sta insieme da molto può fare progetti. Momento strano al lavoro, potrebbe esserci un cambiamento di ruolo. Attenzione alle spese per la casa.

Cancro – Positivo l’amore, continuate così! Incontri favorevoli e buone idee sul lavoro: c’è molto impegno.

Leone – La Luna dissonate vi rende scontrosi in amore. Attenzione a Toro. Sul lavoro dovete cercare soluzioni, anche se siete a part-time.

Vergine – L’amore non è andato molto bene all’inizio del mese, ma un recupero è possibile. Momento importante sul lavoro, ma positivo per chi ha voglia di sfide. Marte è neutrale, ma siete comunque carichi.

Bilancia – Continua il recupero in amore, anzi, potete anche superare problematiche. Attenzione ai progetti a lungo termine sul lavoro.

Scorpione – L’amore è sottotono nei prossimi due giorni, Aspettate se ci sono conflitti. Siete confusi sul lavoro, sembra che aspettiate una conferma che non arriva.

Sagittario – Giornata interessante in amore: intorno alle 09.00 potreste incontrare qualcuno di piacevole. Sul lavoro i problemi possono essere superati, la giornata comunque potrebbe darvi dei vantaggi.

Capricorno – L’amore oggi è interessante per chiunque viva una relazione, soprattutto chi deve recuperare. Sul lavoro c’è qualche piccolo dubbio, potreste dover fare una scelta importante.

Acquario – In amore questo mese è adatto per discutere argomenti importanti. Sul lavoro in tanti dovranno fare una scelta, situazione confusa e problemi in avvicinamento.

Pesci – I nuovi fidanzamenti potrebbero avere un futuro importante. Sul lavoro ci sono dei limiti, ma avete tanta voglia di fare.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

