Oroscopo di Branko della settimana: le previsioni dal 7 al 13 marzo

Ariete – Ci sono connessioni che puoi ricostruire, nuove persone da incontrare, gruppi e attività che possono darti un senso di appartenenza: magari hai la sensazione di averne perse molte per strada nell’ultimo anno, ma non è mai tardi per recuperare ciò che ha valore. Torna in società, è anche così che potrai trovare nuovi stimoli, idee, collaboratori.

Ritorna, intanto, su quelle voci che esistono dentro di te: con l’ingresso di Mercurio in Pesci sarà sempre più importante fare chiarezza dentro di te, analizzare e comprendere la natura dei tuoi dubbi. Così, anche la congiunzione tra il Sole e Nettuno del fine settimana sarà un momento di illuminazione interiore e non l’illusione di benessere.

Toro – Spesso ti sei trovato a rifiutare offerte o occasioni perché i termini sembravano non adeguati allo sforzo richiesto, però ora caro Toro è davvero il momento in cui afferrare quello che ti viene proposto. Ora che hai appreso nuovi concetti hai finalmente gli strumenti per contrattare e arrivare a un accordo che ti permetta di avere più responsabilità, ma ai tuoi termini.

Soprattutto, ispirati alle persone che ce l’hanno fatta: prendi esempio da loro e, perché no, riconosci anche dove hanno sbagliato e dove si può fare meglio. Occhio a non idealizzare le persone intorno a te, ma con Mercurio che fa il suo ingresso nel segno dei Pesci potresti trovare molte idee e stimoli dalle tue amicizie.

Gemelli – Credi nell’irrazionale, Gemelli: il tuo amico Mercurio questa settimana arriverà nel segno dei Pesci e potresti trovare tante nuove suggestioni nella tua vita. Abbandona la logica e la razionalità per concentrarti su un pensiero più trasversale – chissà cosa può venire fuori se ti lasci andare a un flusso di coscienza.

Esercitando l’immaginazione potrai imparare ancora di più dal mondo o scoprire qualcosa che vorresti approfondire, o un’esperienza da provare. Solo ricordati saltuariamente di tornare con i piedi per terra: non vogliamo perderci in questo mondo di fantasia, soprattutto nel weekend.

Cancro – Dopo tanto tempo passato a soppesare i pro e i contro, da questa settimana puoi buttarti nelle occasioni che ti si presentano o prendere una posizione più netta nelle contrattazioni. Che tu stia avendo a che fare con un prestito, un contratto o anche solo delle discussioni che ti hanno fatto sentire continuamente compromesso, questo è il momento in cui prendere un impegno concreto.

Esci dalla comfort zone, non sai quante novità potresti incontrare: l’ingresso di Mercurio nei Pesci rappresenta un ritrovato interesse per nuove prospettive e quindi anche il desiderio di imparare. Occhio solo ai fraintendimenti – potresti farti un’idea sbagliata.

Leone – Se nell’ultimo periodo ti sei sentito un giocoliere mentre cercavi di destreggiarti tra tutti i compiti e impegni che rompevano l’ordine delle tue giornate, ora si cambia musica. Magari gli impegni non diminuiranno, ma finalmente potrai sentirti veramente supportato dalle persone che hai intorno.

Collabora, delega, chiedi consiglio e soprattutto, per questa volta, non sentirti in dovere di ricambiare il favore. Goditi i risultati dei tuoi sforzi e prova a confidarti e affidarti agli altri.

Vergine – Con questa settimana, Vergine, entriamo nel vivo della questione: è il momento per rivedere la tua schedule, questa volta per davvero, in modo da mettere avanti i tuoi impegni e bisogni – questo, inevitabilmente, significa trovare anche i giusti incastri con le tue relazioni.

Con Mercurio che fa il suo ingresso nel segno dei Pesci la sfera relazionale diventa sempre più una priorità per te: cerchi contatto, intimità, affetto e potresti avere la tentazione di assecondare le richieste degli altri per poter stare con loro, ma ricordati sempre di mettere dei limiti sani con gli altri. Piuttosto soffermati su ciò che ti fa sentire libero.

Bilancia – Da questa settimana, si riaccendono le passioni: non escluderei che una vecchia fiamma potrebbe risuscitare interesse in te e nella prossima fase saprai davvero valutare se quel legame è destinato a durare, senza elementi esterni di disturbo. Soprattutto, senza dare così peso a ciò che pensano gli altri.

Parti riordinando le tue giornate – con l’ingresso di Mercurio in Pesci puoi trovare delle soluzioni alternative ai soliti inconvenienti e, con qualche preoccupazione in meno, la tua vita sociale e amorosa potrebbe ripartire a pieno regime.

Scorpione – Cogli le ispirazioni, Scorpione: l’arrivo di Mercurio nei Pesci è un’ulteriore spinta verso la creatività per te, con un pensiero che si fa più fantasioso e dinamico. Cerca la poesia dove gli altri non vedono, circondati di bellezza, ma ricordati che non tutto il mondo è così.

In effetti, in questa prossima fase dovrai ricomporre le fondamenta che sono state tanto scombussolate in passato, e con i primi passi di Venere e Marte in Acquario è il momento di impegnarsi sul serio nel ricostruire il tuo posto sicuro. Questo vuol dire fare i giusti adattamenti in casa o prendere una posizione netta su questioni in sospeso – ciò di cui hai realmente bisogno, però, lo sai solo tu.

Sagittario – Da questa settimana saranno sempre più evidente i benefici che puoi trarre dal ritornare un po’ a casa. L’ingresso di Venere e Marte in Acquario segna l’inizio di un fase impegnata e frenetica, in cui probabilmente ti troverai anche a dover risolvere una serie di problemi tecnici e non, oltre che a interagire e comunicare attivamente con il mondo.

In questo senso, la casa diventa il porto sicuro in cui tornare anche solo con la mente. Mercurio in Pesci per te diventa sinonimo di distrazione, perché la tua mente ha bisogno di vagare perdendosi nei ricordi in questo momento. Tieni traccia di questi pensieri, riconosci ciò che ti fa sentire bene e sarà più chiaro anche come puoi prenderti cura di te.

Capricorno – La buona è che anche di fronte alle spese improvvise sai essere preparato, la cosa cattiva è che soprattutto da questa settimana potrebbe esserci qualche uscita in più. Tu comunque hai mille risorse e questo arrivo di Venere e Marte in Acquario potrebbe rappresentare lo stimolo a cercarne di nuove.

Approfitta dell’arrivo di Mercurio in Pesci per dirottare queste spese nel rispondere ai tuoi bisogni, invece di quelli degli altri. C’è qualcosa che potrebbe migliorare il tuo modo di gestire gli impegni? E per organizzare le informazioni? Oppure semplicemente uno sfizio che vuoi toglierti? Conceditelo, pensalo come un potenziamento.

Acquario – Ci sono dei momenti in cui anche le persone più neutrali hanno bisogno di prendere una posizione netta e farsi valere – questo è uno di questi, Acquario. Con l’arrivo di Venere e Marte nel tuo segno i nodi vengono al pettine ed eventuali diatribe con familiari o colleghi vanno risolte al più presto. È un passaggio necessario per poterti concentrare davvero sul migliorare le tue finanze e risorse nel prossimo periodo, perché queste preoccupazioni potrebbero portarti a non notare le occasioni che incontri.

Tu ora puoi contare su un approccio più maturo rispetto a come avresti affrontato questi argomenti tempo fa: cercando la collaborazione e con un po’ di saggezza saprai venirne a capo. Comunque ci sarà sempre margine di miglioramento, ma non esaurirti, prova a seguire il flusso.

Pesci – È ora di dire la tua, Pesci: Mercurio entra nel tuo segno questo giovedì aprendo una fase in cui potrai davvero esternare il tuo punto di vista e, questa volta, non a voce bassa. Con un pensiero nitido, accompagnato dalla giusta dose di intuizioni, può essere più facile risolvere quei bisogni nascosti che sono stati tanto osservati nei mesi scorsi. E, perché no, anche dare un contributo diverso alla conversazione.

Attento solo a non sopravvalutarti, soprattutto per il fine settimana programma solo ciò che sai di poter gestire. I tuoi limiti sono fluidi in questo momento perché stanno cambiando, ma è importante che rimani con i piedi per terra.

