“non-mi-paragonate-a-lei”:-katia-ricciarelli-asfaltata,-arriva-la-bocciatura-impietosa

Per Katia Ricciarelli è arrivata un’altra stoccata pesantissima. Per lei le critiche sono ormai all’ordine del giorno, bufera sulla lirica

E’ uscita dal GF ormai da qualche giorno, eppure le critiche nei suoi confronti non si placano. Katia Ricciarelli ha fatto molto discutere all’interno della casa del GF VIP. I suoi comportamenti non sono affatto piaciuti e le sono costati una buona dose di commenti negativi e di litigate. Anche adesso che non è più una concorrente del reality di Alfonso Signorini, la cantante lirica deve subire attacchi di certo non leggeri.

Questa volta a parlar male di lei è un volto storico del GF VIP, che non si lascia di certo trattenere dalla fama della Ricciarelli o dal suo cognome. Parole pesanti nei suoi confronti: ecco cos’è successo.

Antonella Elia contro Katia Ricciarelli: parole dure

Ciò che a molti non è piaciuto del comportamento di Katia Ricciarelli è stato l’atteggiamento che ha avuto nei confronti delle donne. All’interno della casa del GF VIP, infatti, la cantante lirica si è frequentemente lasciata andare a commenti e frasi taglienti nei confronti di altre inquiline, come le sorelle Selassié. Il pubblico ha spesso denunciato questi atteggiamenti sui social network, chiedendo più volte la sospensione della sua partecipazione. Tali richieste non son però mai state accolte e Katia Ricciarelli ha dovuto aspettare ben sei mesi, prima di essere eliminata.

A schierarsi contro di lei, questa volta, è un’ex opinionista e concorrente del GF VIP, Antonella Elia. La showgirl, intervistata dal settimanale Chi, ha dedicato parole pesanti alla cantante lirica. Antonella Elia è prossima al ruolo di opinionista e giudice a La Pupa e Il Secchione, che andrà in onda dal 15 marzo 2022 con la conduzione di Barbara d’Urso.

La Elia, parlando della cantante lirica, ha voluto sottolineare in modo fermo alcuni punti. Alcuni telespettatori, infatti, hanno evidenziato come la Ricciarelli sia stata la Antonella Elia di questa nuova edizione. “No, non mi paragoni a lei, ne ha dette di tutti i colori in malo modo, ha detto cose tremende…” ha dichiarato la showgirl. “E’ una donna che non ama le donne: quella non è libertà“.

La concorrente preferita di Antonella Elia era Nathaly Caldonazzo, proprio per la sua capacità di dire ciò che pensa senza filtri e senza il bisogno di dover esagerare. Sembra quindi che la futura giudice de La Pupa e il Secchione sia perfettamente coerente con quello di Adriana Volpe, che spesso ha denunciato i modi di Katia Ricciarelli come poco solidali.

