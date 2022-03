L’Isola dei Famosi, è tutto confermato: arriva il super ‘single’ che farà impazzire le donne

Ormai la lista sembra pronta e confermata: i naufraghi de L’Isola dei Famosi devono partire. Tra i nomi c’è anche quello del super modello

L’isola dei Famosi è pronta. Ci sono i naufraghi, c’è la conduttrice, c’è l’inviato e ci sono anche gli opinionisti: tutto è a posto, lunedì 20 marzo si parte con uno dei reality show più estremi e più amati. Sotto la conduzione ormai esperta di Ilary Blasi, affiancata dall’altrettanto esperto Alvin che vestirà nuovamente i panni dell’inviato, questa nuova edizione è pronta con novità e colpi di scena.

La lista di nomi sembra confermata, con grandi colpi di stile e inaspettati cambiamenti. Tra i naufraghi pronti a vivere questa grande esperienza c’è anche lui, il super modello che farà impazzire tutte, a casa e sull’isola.

L’isola dei Famosi lo sta per accogliere: Roger Balduino è pronto

L’elenco del cast che quest’anno proverà ad arrivare sino alla puntata de L’Isola dei Famosi sfidando fame e momenti difficili è stato confermato e chiuso qualche ora fa. Questa nuova edizione del reality di Ilary Blasi vedrà il cast diviso in alcuni gruppi. Uno sarà composto da sei coppie, mentre altri due saranno composti da single (cinque maschi e cinque femmine).

Le indiscrezioni sui possibili nomi che avrebbero potuto provare questa sfida con il programma e con sé stessi sono tantissime. E’ di queste ultime ore, però, la conferma tra i naufraghi del super modello brasiliano Roger Balduino. Il ragazzo, dal nome che suona quasi italiano, si candida come il bello di questa stagione, che sicuramente farà girare la testa sia alle sue compagne di reality che alle telespettatrici.

Tra i concorrenti confermati anche Blind, il rapper che avrebbe dovuto provare a candidarsi per l’Eurovision Song Contest per lo Stato di San Marino ma che non ha potuto partecipare alla serata di selezione per indisposizione. Sia Blind che Roger Balduino saranno nel gruppo di single. Una donna confermata, sempre come single, è la modella Jovana Djorkevic.

Insomma, sicuramente le novità non mancano, soprattutto sul fronte dell’organizzazione dei concorrenti. Chissà se questa nuova organizzazione a gruppi stimolerà nuove coppie e nuove amicizie o se, invece, aumenterà la già alta tensione che spesso si viene a creare. Ad affiancare Ilary Blasi ci sarà Alvin, storico inviato del programma. In studio come opinionisti ci saranno invece Vladimir Luxuria e Nicola Savino, una coppia simpatica e anche capace di giudicare con obiettività. Tutto è pronto: manca pochissimo.

In fine c’è grande attesa per capire se la trovata di dividere i naufraghi in due squadre, ovvero quella dei sigle e quella degli accoppiati, sarà in grado di regalare nuovo slancio al format.

