laura-chiatti,-avete-mai-visto-la-sua-casa?-la-cabina-armadio-lascia-senza-parole-[foto]

E’ una delle attrici più amate, Laura Chiatti. Sui social ha condiviso scatti della propria casa e ci sono alcuni dettagli incredibili

E’ una attrice molto amata, nonché showgirl e cantante apprezzata. Laura Chiatti nei suoi anni di carriera ha fatto conoscere molti lati di sé, facendosi voler bene da tutto il pubblico. Ai suoi personaggi sa dare profondità e caratterizzazione, donando molto anche di sé stessa e del suo carattere. Sposata con Marco Bocci, il famosissimo volto di Squadra Antimafia, Laura Chiatti è anche mamma di due bambini.

La sua casa rispecchia tutti i lati della sua personalità, alternando colori caldi e ambienti accoglienti per tutti a zone più intime e pensate proprio per lei. E un dettaglio è davvero incredibile e spiega tutto il suo essere fashion.

A casa di Laura Chiatti: tra giochi, borse e comodità

Un primo dettaglio che non si può non notare della casa di Laura Chiatti è facilmente individuabile dalle molte fotografie che posta del suo salotto. A casa sua, infatti, la sala è il centro della vita famigliare. Comodo e ampio, si caratterizza per un pavimento di legno chiaro e variegato. Il divano è grande e coloratissimo, infatti alterna diverse trame e diverse tonalità per dare vita a un gioco cromatico molto divertente. Sullo sfondo di alcune immagini, poi, si vede anche un carrello con alcuni peluches: segno dell’altro grande lavoro di Laura Chiatti, quello della mamma.

Gli scatti che condivide più spesso sono però quelli dal bagno e dalla cabina armadio. Laura Chiatti ha infatti una cabina invidiabile. Grande, luminosa ed estremamente spaziosa è proprio quello che servirebbe a ogni donna per avere tutto sott’occhio e a portata di mano. Tra i suoi scatti si vedono le sue numerose borse, organizzate in modo chiaro in modo da poter trovare ogni giorno la più adatta al look. Ma non solo: anche i vestiti sono in bella vista. La cabina armadio sembra infatti tutta caratterizzata dall’assenza di ante e chiusure: è tutto ben visibile e facile da prendere e riporre.

Un dettaglio insolito è la presenza, nella stessa area della casa, sia del bagno che della cabina armadio. Laura Chiatti infatti condivide la presenza dei due ambienti in un’unica stanza. La scelta è stata fatta evidentemente per comodità: in questo modo, mentre si trucca e si dedica allo styling ha sottomano tutta la sua collezione di abiti, borse e accessori, così da abbinarli nel migliore dei modi.

