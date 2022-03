kilde-vince-coppa-superg,-brignone-seconda-in-gigante

ROMA (ITALPRESS) – Aleksander Aamodt Kilde vince la Coppa di superG maschile imponendosi sulle nevi di casa. Il norvegese infatti vince con il tempo di 1’25″91 la prova di Kvitfjell, tornando sul podio dopo il secondo posto nella discesa vinta Dominik Paris e conquistando la sua settima vittoria in stagione, la quarta in superG. Ruolino di marcia impressionante per Kilde, che stacca così nella graduatoria di specialità lo svizzero Marco Odermatt, oggi solo 28esimo, e si aggiudica la Coppetta di super-G con una gara di anticipo. Seconda posizione per uno straordinario James Crawford, che taglia il traguardo con soli 7 centesimi di ritardo dal vincitore e conquista il primo podio in carriera nel circuito. Il canadese si inserisce davanti all’austriaco Matthias Mayer, terzo a 12 centesimi da Kilde, e spinge giù dal podio l’azzurro Dominik Paris (+0″21). Tra le donne Federica Brignone sale sul podio anche in gigante. La valdostana chiude al secondo posto con 29 centesimi di ritardo da Tessa Worley nello slalom gigante di Lanzerheide. La francese, quarta dopo la prima manche, rimonta e conquista la quindicesima vittoria in carriera, salendo così al secondo posto nella classifica di gigante. Il pettorale rosso rimane infatti sulle spalle di Sara Hector, oggi terza (+0″31) dopo il primo posto a metà gara. La svedese comanda la classifica di specialità con 522 punti, ma dovrà difendersi nelle ultime due gare da Worley (467) e Mikaela Shiffrin (411).

