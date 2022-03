Guerra nucleare? “Non è più inimmaginabile”. Giletti, la testimonianza dall’Ucraina: come Putin può distruggere il mondo

Massimo Giletti non poteva non partire dalla guerra in Ucraina nella puntata di Non è l’Arena di domenica 6 marzo. Il giornalista e conduttore di La7 ha rivelato in apertura che “ci sono persone ucraine tra il pubblico, ascolteremo anche le loro voci”, dopodiché ha annunciato la presenza di Massimo Cacciari.

Quest’ultimo ha risposto a distanza a Gianni Riotta, che lo ha inserito in una lista di “putiniani d’Italia”: il filosofo non ha gradito e ha preferito non cadere nella polemica, dichiarandosi disinteressato a tali “stupidaggini”. Prima della chiacchierata con Cacciari, Giletti si è collegato in diretta dall’Ucraina con Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera. Tema caldo la no fly zone, richiesta ripetutamente dall’Ucraina ma che l’Occidente non ha intenzione di concedere perché potrebbe davvero scatenare la terza guerra mondiale.

“Immaginiamoci dei caccia Nato che abbattono dei caccia russi o viceversa – ha dichiarato Nicastro – è inimmaginabile. O meglio, Putin sta cercando di farcelo immaginare perché non passa giorno in cui non evoca lo spettro di una guerra nucleare. C’è stato quell’episodio nella centrale nucleare che è stato veramente un atto sconsiderato. La possibilità di una guerra atomica c’è, continuano a dirlo e a farcelo capire”, ha chiosato l’inviato del Corriere della Sera.