“Farfalle nello stomaco…”: gesto di lussuria al Grande Fratello Vip, lo scandalo è servito [VIDEO]

Nottata di lussuria al Grande Fratello Vip, con un gesto clamoroso da parte di due gieffini che hanno deciso di appartarsi, nascondendosi alle telecamere.

Il momento tanto atteso dai fan è arrivato. Ieri notte si è consumato l’episodio più bollente di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Come al solito i vipponi hanno vissuto il sabato sera all’insegna del divertimento, concedendosi qualche bicchiere di troppo, una miscela esplosiva che ha dato i suoi frutti.

Barù e Jessica Selassié hanno passato l’intera serata a farsi vicendevolmente le fusa in maniera sempre più esplicita, fino a quando, con la complicità di altre due geiffine, l’hanno combinata davvero grossa.

Grande Fratello Vip, lussuria nella notte: spunta la capanna dell’amore

Non c’è dubbio sul fatto che Jessica Selassiè e Barù stiano giocando una partita strana in questa edizione del Grande Fratello Vip. Una partita fatta di corteggiamenti spinti, ripensamenti e smentite.

Ieri è andata in scena l’ultima clamorosa puntata di questa telenovela che sta appassionando i tantissimi fan del reality show. Ad agevolare i due piccioncini ci ha pensato l’aria di festa e l’alcool. I due hanno flirtato per tutta la serata, fino a quando, con l’aiuto di altre due gieffine, hanno abbandonato i residui freni inibitori.

Siccome le jeru la realtà non sanno raccontarla , la capanna l’hanno costruita SOLEIL e e LULÙ , dopo questo loro sono stati letteralmente 10 minuti non ore come racconta qualcuno ! E BARÙ non dice che schifo ma “meschina” incantato nel vedere sole ! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/re36GI6BNo — soleil sorgee (@soleilstasiiii) March 6, 2022

In salotto Lulù Selassié e Soleil Sorge hanno costruito con mezzi di fortuna una capanna per la strana coppia. Barù e Jessica ci si sono infilati sotto e ci hanno passato all’incirca un’ora e mezza. Non è dato sapere con certezza cosa sia accaduto in tutto questo tempo tra i due concorrenti. Di certo non si sono messi al riparo dall’occhio indiscreto delle telecamere per discutere di filosofia.

I commenti in rete sull’accaduto si sprecano. Ma se da un parte ci sono quelli che non vedevano l’ora che accadesse ciò che è accaduto ieri, dall’altra ci sono molti utenti che criticano aspramente la coppia. “Che grande storia d’amore il pressing, l’alcool, la capanna, prendere qualcuno per sfinimento e mezzo ubriaco”, scrive un utente su Twitter che, riassumendo il sentire di chi non ne può più, aggiunge: “Da farfalle nello stomaco. Se vi piace tutto questo c’è un problema di fondo”.

