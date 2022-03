bevi-acqua-e-limone?-fai-attenzione-a-questo-brutto-effetto-collaterale

L’acqua e limone viene troppo spesso descritta come la panacea per tutti i mali, quando in realtà ci sono tante controindicazioni da valutare, e tra queste c’è un brutto effetto collaterale che non andrebbe preso sotto gamba.

Il limone è universalmente riconosciuto come un alimento prezioso per il nostro organismo. Non si contano gli articoli sui benefici che garantirebbe alla nostra salute.

Tanto è vero che bere acqua e limone con costanza sembra essere diventata la panacea contro tutti i mali, passando dalla depurazione dell’organismo all’azione dimagrante.

Quindi sono sempre di più le persone che al mattino bevono abitualmente un bicchiere di acqua e limone, chi tiepido e chi a temperatura ambiente, addirittura mescolando il tutto con magnesio o ginger. Ma ci sono delle controindicazioni che spesso negli articoli vengono omesse, a cominciare da un brutto effetto collaterale che non va assolutamente sottovalutato.

Acqua e limone? Occhio alle controindicazioni: ecco un brutto effetto collaterale

Senza entrare troppo nel dettaglio va ricordato che i tanti articoli pronti a decantare le proprietà terapeutiche del limone, molto spesso omettono le avvertenze che dovrebbero mettere in guardia dalle contrindicazioni dovute alla sua assunzione sistematica.

Tra queste ce n’è una molto pericolosa che non va presa sotto gamba. Il succo di limone contiene acido citrico. Di conseguenza la sua assunzione prolungata può erodere in maniera permanente lo smalto dei denti.

Nel caso in cui si voglia continuare a bere succo di limone, evitando di incorrere in questo brutto effetto collaterale, bisognerebbe avere l’accortezza di berlo utilizzando una cannuccia, in modo tale da ridurre al minimo la possibilità che il succo entri in contatto con la dentizione.

Inoltre i denti non andrebbero lavati subito dopo avere ingerito il succo del limone perché la combinazione tra limone, spazzolino e dentifricio, soprattutto se quest’ultimo contiene sbiancanti o granuli, può risultare ulteriormente deleteria per lo smalto.

Sarebbe meglio aspettare almeno venti minuti prima di passare al lavaggio dei denti, non prima però di aver sciacquato la bocca con dell’acqua, perché le bevande acide riducono il potere tampone della saliva, che a sua volta proteggere lo smalto proprio dall’attacco degli acidi.

