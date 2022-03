“voglio-farlo-da-sola-con-lui”:-alfonso-signorini,-per-lui-una-proposta-sconvolgente

Il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini messo alle strette da una proposta tanto inattesa quanto sconvolgente sul futuro del reality show targato Mediaset.

Il Grande Fratello Vip volge ormai al termine. Mancano poche settimane alla conclusione del programma in onda su Canale 5, ma intanto Alfonso Signorini ha già ricevuto una proposta clamorosa che riguarda la prossima edizione del reality show.

Anche per l’anno prossimo la conduzione di Signorini non sembra essere minimamente in discussione. Gli ascolti sono dalla sua, nonostante le tante polemiche sollevate dalla scarsa veridicità di alcune dinamiche nate nella Casa di Cinecittà.

Polemiche che in realtà hanno fatto il gioco del GF Vip, mantenendo alta l’attenzione mediatica sul programma Mediaset. Ed ecco arrivare una proposta sensazionale, lanciata sul tavolo da una protagonista assoluta di questa edizione, che se accolta sconvolgerebbe il format del reality più amato d’Italia.

Alfonso Signorini, una proposta sconvolgente: ” Io e lui soltanto”

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha saputo interpretare il ruolo di opinionista del GF Vip con autorità e personalità, facendo parlare di sé nel ben e nel male, a tutto vantaggio dei dati di ascolto.

La signora Bonolis ha rilasciato una lunga intervista al settimanale SuperGuida Tv, nella quale ha fatto un bilancio di questa sua prima esperienza davanti alle telecamere, lanciando una proposta anche un po’ provocatoria su una sua eventuale partecipazione alla prossima edizione del GF.

Prima di questa intervista, la Bruganelli aveva dichiarato di non voler concedere il bis. Adriana Volpe l’ha criticata, accusandola di tararsi la calzetta per ottenere l’effetto contrario. Nell’intervista a SuperGuida Tv, Sonia ha affrontato di petto la questione: “Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…“.

E qui la Bruganelli, dopo aver aggiunto di non sentirsi adatta al ruolo di conduttrice, è tornata a parlare del compito svolto negli studi del GF con una proposta bomba: “Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista“.

Una proposta che se accettata porterebbe una rivoluzione considerevole nel format del reality show di Canale 5, per quanto riguarda ciò che accade in studio durante le puntate serali. Adesso la palla passa a Signorini, che sicuramente starà già facendo le sue valutazioni in vista della prossima edizione, che salvo soprese dell’ultim’ora, lo vedrà ancora una volta al timone.

