Prima bambina ferita in Ucraina ricoverata a Roma. E’ stata trasportata in serata al San Raffaele Pisana una tredicenne rimasta ferita da colpi di arma da fuoco a Kiev. Il ricovero è stato richiesto dalla onlus Prosma ‘Amici per la pelle’, che riferisce come la bambina sia stata già operata e abbia riportato danni fisici ma anche psicologici: il fratello è morto nello stesso scontro a fuoco. La bambina e’ ricoverata nel reparto di Neuro Riabilitazione pediatrica dell’ospedale romano.