“Ridategli i tacchi a spillo”. Zelensky sotto le bombe, orrore italiano: lo umiliano così | Video

Propaganda o no, fake o no, spesso i commenti su Volodymyr Zelensky sono negativi. Soprattutto sui social. In genere per attaccare il presidente ucraino, si fa riferimento al suo passato di attore e uomo dello spettacolo. In particolare, è stato riesumato un video nel quale lo si vede cantare e ballare su dei tacchi a spillo in un vecchio show televisivo ucraino. Si trattava della parodia di una canzone della band ucraina Kazaky, più nel dettaglio del videoclip del loro brano “Love”.

E così capita che sotto a post con notizie serie o addirittura drammatiche c’è chi ripropone questo filmato per umiliare Zelensky, che al momento non vive un momento facile. Nelle ultime ore hanno fatto sapere che il presidente sarebbe scampato a ben tre tentativi di uccisione da parte dei russi. E non solo: la Duma aveva dichiarato anche che fosse scappato via dal suo Paese. Notizia poi smentita dallo stesso Zelensky.

L’account Twitter del TgLa7 ha dato la notizia scrivendo: “Da Kiev arriva la smentita: Zelensky è qui, fake news dalla Russia sul suo esilio in Polonia. Lo riferisce il canale tv del Parlamento ucraino”. Sotto al tweet si sono scatenati numerosi commenti negativi contro il presidente ucraino. Un utente ha ripreso il famoso video in cui canta sui tacchi e ha scritto: “Guarda come balla”. Un altro invece: “Ridategli i tacchi a spillo”.