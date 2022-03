“Pensavo fosse colpa mia”: Giulia Stabile a cuore aperto, ciò che le è successo l’ha segnata

La ballerina professionista di Amici si è lasciata andare a una confessione profonda. Giulia Stabile lo ammette, è stato difficile

E’ stata la prima ballerina a vincere Amici21, Giulia Stabile. La diciannovenne romana è arrivata ad Amici20 senza troppe pretese, anzi, con un bagaglio di insicurezze più pesante di lei. Eppure, puntata dopo puntata, ha conquistato non solo la fiducia dei coach e del pubblico, ma anche quella in sé stessa. Amici è stata per lei una vera e propria palestra di vita e di autostima, poiché il confronto costante con i giudizi di insegnanti e pubblico le han permesso di credere di più nelle sue capacità.

Durante un’intervista, Giulia Stabile ha raccontato anche di alcuni episodi difficili della sua vita. Nonostante la giovane età, per la ballerina non è sempre stato tutto rose e fiori e tirarlo fuori fa ancora male.

Giulia Stabile e la triste verità: “Ero una vittima”

La partecipazione ad Amici, per Giulia, è servita tantissimo non solo a livello tecnico ma anche e soprattutto a livello personale. La ballerina romana è entrata come componente della squadra di Veronica Peparini, ma in poco tempo ha conquistato il favore anche delle due altre coach: Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Persino la temutissima insegnante di danza classica, infatti, ha più volte ammesso di apprezzare Giulia Stabile.

Dopo la vittoria ad Amici, per la quale si è trovata a dover competere con il suo fidanzato Sangiovanni, per lei si sono aperte tantissime porte. Il primo lavoro a cui ha detto sì è stato ovviamente quello di ballerina professionista all’interno della scuola. Quest’anno, infatti, Giulia accompagna i ragazzi durante il loro percorso, preparando loro le coreografie e dimostrandole in puntata. La sua spiccata ironia, però, le ha permesso di diventare anche co-conduttrice di Tu sì que vales, programma in cui può dare sfogo al suo carattere ironico e vivace.

Dietro all’allegria che la contraddistingue, però, si cela un passato fatto di ombre. Durante più interviste, infatti, Giulia Stabile ha ammesso di essere stata vittima di bullismo, da piccola, a causa soprattutto del suo fisico esile e dei suoi denti non perfettamente allineati. “Pensavo fosse colpa mia” ha rivelato in un’intervista per Vogue. La ballerina, infatti, racconta di aver commesso più volte l’errore di tenersi tutto dentro, non raccontando a casa ciò che subiva a scuola. “L’ho superata solo parlandone. Iniziando ad accettarmi e a capire che né io né chi mi ha offeso è sbagliato“. Parole profonde e importanti, che sicuramente da Giulia potranno raggiungere tanti ragazzi e ragazze vittime proprio di queste brutte esperienze.

