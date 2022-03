Oroscopo Branko di domenica 6 marzo: novità in amore per le coppie

Ariete – Oggi nell’aria c’è un po’ di agitazione e non riesci a concentrarti sul lavoro. Cerca di mantenere la calma, di riprendere in mano la tua vita e di usare l’arma della diplomazia per risolvere ogni problema!

Toro – Non puoi sognare sempre, devi ritornare con i piedi per terra, devi aprire gli occhi e conoscere la realtà. Non puoi sempre scappare, oggi non puoi farlo!

Gemelli – Oggi sei più creativo del solito, le idee originali non ti mancano e l’energia è ottima. Cerca di condividere tutto con le persone che ti sono accanto e vincerai, anche questa volta!

Cancro – Hai tantissimi impegni da portare avanti e un ritardo potrebbe scombussolare i tuoi piani. A volte devi imparare a dire no, non puoi fare tutto insieme: rischi di gestire male le situazioni!

Leone – Quando pensi al futuro hai un po’ paura perché non conosci bene i limiti, forse non devi spingere oltre l’entusiasmo. Tutto sembra andare bene, ma ora senti il peso delle responsabilità!

Vergine – Oggi hai bisogno del tuo gruppo, del tuo team per andare avanti. Hai voglia, infatti, di condividere le tue idee, di mostrare a tutti quanto vali!

Bilancia – Vorresti isolarti, trascorrere del tempo da solo, ma non puoi scappare dalle responsabilità. E dalla noia: datti da fare, dai spazio alla creatività!

Scorpione – In amore ora ritornerai a respirare perché dopo tempo si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Cerca di accettare i cambiamenti, tutto è nelle tue mani!

Sagittario – Stanno accadendo troppe cose attorno a te, a volte osservi troppo senza agire. Cerca di ritornare nella realtà, basta immaginare: devi darti da fare per trovare la soluzione migliore!

Capricorno – Oggi senti il bisogno di nasconderti, di lavorare da solo. Ma attenzione: stare in gruppo aiuterà la tua autostima, ti servirà ad aumentare la sicurezza!

Acquario – Oggi devi prenderti cura del tuo corpo, devi ascoltarlo di più. Cerca di condividere le tue emozioni, fai quello che più ti piace: hai una buona energia e se ne stanno rendendo conto anche gli altri!

Pesci – Cerca di trovare la persona giusta a te per sfogarti, non raccontare tutto a tutti. Sei un po’ stanco, credi che nessuno si preoccupi per te, ma ti sbagli. Non devi piangerti addosso, devi reagire e andare avanti. Questo periodo passerà!

