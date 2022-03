Occhio al bicarbonato: ecco perché devi stare molto attento a come lo usi

Il bicarbonato di sodio è una miniera di sorprese: igienizzante, digestivo, smacchiante e, soprattutto, economico.

Quante volte ci siamo ritrovati a girovagare per i supermercati, riempiendo i carrelli con detergenti, dentifrici, deodoranti e digestivi? Il bicarbonato di sodio, presente nelle case di tutti gli italiani, è un ingrediente molto sottovalutato, adatto però a svolgere moltissime funzioni. Dalla cura del corpo, all’impiego pratico in casa, il bicarbonato è un preziosissimo alleato per la nostra salute, nonché una strategia salva-portafogli.

Il suo prezzo, infatti, è assai modico, ed è facilmente reperibile in ogni supermercato. Il bicarbonato di sodio, solitamente presentato in forma farinosa, è un sale sodico dell’acido carbonico, inodore e solubile in acqua. I suoi impieghi sono molteplici, è atossico e non inquinante, e si può facilmente sostituire a molti prodotti a base chimica. Rispolveriamolo dunque dall’anonimato della dispensa: ecco gli utilizzi che non ti aspettavi.

Utilizzi del bicarbonato di sodio: dentifricio, scrub, deodorante… e molto di più!

Tubetto del dentifricio agli sgoccioli? Nessun problema: basterà infilare lo spazzolino in un’esigua quantità di bicarbonato per provvedere ad una perfetta igiene orale. Basterà spazzolare i denti come d’abitudine per ritrovarli sani, forti e brillanti. Sciogliendo un cucchiaino di polvere in un bicchiere d’acqua tiepida, si può inoltre effettuare una pulizia più completa, utilizzandolo come un normale collutorio. Se il nostro scrub preferito è terminato, niente paura: mescolando tre parti di bicarbonato con una di acqua, si otterrà un impasto granuloso, ottimo per la rimozione delle cellule morte dell’epidermide. Provare per credere: la pelle ritroverà la sua naturale luminosità, senza patire l’esposizione a elementi chimici. Lo stesso discorso vale anche per il deodorante: appena lo terminate, potete crearne uno fai-da-te altrettanto efficace. E’ possibile infatti creare una soluzione a base di acqua e bicarbonato, trasferirla in un dispenser spray, riciclando magari la confezione precedente, e il gioco è fatto. Si può altresì sfruttare anche nella sua canonica forma in polvere: basterà applicarlo su ascelle e piedi con l’aiuto di un piumino da cipria.

Se la cena è stata abbondante, e l’acidità si fa largo nello stomaco, la soluzione è a portata di mano. Servono solamente un limone, e il nostro utilissimo bicarbonato: spremendo la metà dell’agrume in un bicchiere di acqua tiepida e aggiungendo un cucchiaino di polvere, si agevolerà la digestione, evitando il fastidioso gonfiore post-abbuffata.

I prodotti di styling per i capelli spesso lasciano invisibili residui sulla fibra capillare: aggiungere una manciata di bicarbonato al nostro shampoo prediletto lascia la chioma morbida e setosa, ripulita dal calcare e dagli agenti inquinanti ambientali. Un tazza di polvere versata nell’acqua della vasca da bagno garantisce invece una pelle rigenerata, e l’effetto emolliente del bicarbonato è immediatamente constatabile. Lo stesso vale per il rituale del pediluvio: i vostri piedi saranno ad un tempo detersi, deodorati e purificati, con benefici concreti anche per le unghie.

Taglia gli sprechi inutili: lunga vita al bicarbonato!

Stanchi di spendere patrimoni per costosi detergenti? La soluzione, ancora una volta, è la preziosa polvere bianca. Si può utilizzare per la pulizia di piastrelle, pentole, piatti, e persino per il bucato: basterà miscelarlo come al solito con acqua tiepida per garantire sanificazione e detersione al contempo, senza l’impiego di ingredienti corrosivi o irritanti. Per non parlare poi della riduzione dello spreco di plastica!

Persino il frigorifero trae vantaggi dal suo utilizzo: inserire al suo interno un contenitore di polvere aperto consente di eliminare i cattivi odori, problema assai comune ma spesso trascurato. E non è tutto: lavastoviglie, taglieri, pavimenti, tappeti… Il bicarbonato si presta a una miriade di utilizzi, il tutto senza inquinare, e con un vistoso risparmio di denaro!

