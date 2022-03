“mi-prendevano-in-giro”:-la-confessione-amara-di-sara-croce,-momenti-durissimi-per-lei

Il volto di Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce, si è lasciato andare e ha ammesso un periodo buio del proprio passato

E’ giovanissima, eppure il suo volto è uno dei più amati e apprezzati. Classe 1998, Sara Croce è diventata nota al grande pubblico per aver interpretato Madre Natura a Ciao Darwin, con Paolo Bonolis. La sua carriera è iniziata nel 2017 quando, dopo un concorso di bellezza in Colombia in cui si è classificata terza, ha preso coraggio e si è lanciata nel mondo televisivo.

Durante un’intervista, però, Sara Croce ha rivelato un dettaglio della sua infanzia che non aveva mai svelato. Si tratta di un periodo doloroso, superato con fatica.

Sara Croce lo ammette: “Da piccola…”

Dopo il concorso di bellezza in Colombia, in cui si è classificata terza, Sara Croce ha preso coraggio e coscienza di sé e si è buttata nel mondo dello spettacolo. Al casting per interpretare Madre Natura ha raccontato di essere la peggiore: ” Io ero struccata, capelli pinzati, ero la peggiore…“. Eppure, probabilmente, ciò che hanno visto in lei è andato al di là della sua estetica: “Vogliono vedere se sei sprint!“.

In amore, Sara Croce nonostante l’età sembra avere le idee più che chiare. A Lorella Boccia, durante l’intervista che ha rilasciato per Rivelo, ha ammesso di aver già capito che non esiste l’uomo ideale. Una sua relazione è stata quella con Andrea Damante, che però ha descritto come molto leggera e limitata a qualche incontro occasionale. “Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata” ha dichiarato.

Durante l’infanzia, Sara Croce ha dovuto fare i conti con uno degli incubi peggiori di ogni bambino: i bulli. Da piccola, infatti, Sara è stata vittima di bullismo poiché era molto magra e, a suo dire, bruttina. “Non mi piacevo, ero sempre timida, soffrivo di acne” ha ammesso la Croce. “Oggi quelli che mi prendevano in giro ci provano“. Ancora oggi, Sara Croce riflette molto sul vantaggio che nella vita le ha dato il fatto di essere bella. Secondo lei, infatti, è molto triste da ammettere ma quando si è belli le persone ti guardano in un modo diverso. ” La prima impressione conta, come ti poni, come ti presenti…” ha detto alla Boccia. Però c’è sempre una cosa che non può mancare, anche se si è belli: “Poi però se non hai contenuto non vai da nessuna parte!“

