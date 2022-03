matilde-gioli,-rivelazione-sorprendente-su-doc-2:-una-notizia-che-sconvolge-i-fan

Nella sua ultima intervista, l’attrice Matilde Gioli ha fatto una rivelazione clamorosa su quello che sarà il futuro della fiction Doc 2.

Matilde Gioli, intervistata di recente dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, si è lasciata andare a una rivelazione clamorosa sulla serie televisiva Doc 2.

La fiction di Rai 1 sta riscuotendo un successo enorme. Lo dicono i dati d’ascolto, infatti le vicende dei medici e degli operatori sanitari che combattono in prima linea nel Policlinico Ambrosiano di Milano stanno battendo in maniera sistematica la temibile concorrenza del Grande Fratello Vip.

Quindi c’è grande attesa da parte dei fan su quello che sarà il futuro di Doc 2, soprattutto per quanto riguarda la possibilità che si giunga alla realizzazione della terza stagione. E ciò che ha detto Matilde Gioli nella sua intervista offre informazioni importantissime su quello che potrebbe accadere.

Matilde Gioli, rivelazione clamorosa su Doc 2: “Una parte di me sa che…”

Il numero spropositato di telespettatori che ogni giovedì si incolla al televisore per seguire Doc 2 su Rai 1 è impaziente di conoscere il finale della stagione in corso e soprattutto di sapere se ce ne sarà una terza.

Matilde Gioli è una delle attrici più amate tra quelle impegnate nella serie tv trasmessa dalla Rai, grazie alla bravura dimostrata nell’interpretare il personaggio della dottoressa Giulia Giordano. Nella lunga intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni, la Gioli ha parlato di questa straordinaria esperienza professionale e della grande notorietà che le sta regalando.

Successivamente le è stato chiesto qualcosa in più sugli sviluppi futuri di Doc 2 e in particolare sull’evenienza che possa esserci davvero un terzo capitolo della fiction. “Una parte di me sa che ci sarà una terza stagione”, ha spiegato la Gioli. Ma la sua è molto di più di una semplice convinzione personale, “perché – ha rivelato successivamente nell’intervista – ci sono storie incompiute e il finale di questa stagione è aperto, soprattutto per il personaggio di Giulia”.

Una indizio rivelatore, perché il finale aperto annunciato dalla Gioli non può essere altro che il prologo alla realizzazione della terza stagione. Notizia che senza dubbio farà la felicità dei tantissimi fan che in questi mesi si sono innamorati in maniera viscerale di Doc 2 e dei personaggi che la animano.

