Il Mondo dei Siti di Incontri

Abbiamo già affrontato l’affascinante ed erotico mondo delle escort. Ci siamo infatti impegnati nel catalogare i migliori siti di escort italiani e stranieri.

Oggi, vista l’enorme richiesta di escort in Italia , abbiamo deciso di aprire la sezione delle nostre recensioni dedicata esclusivamente ai migliori siti di escort italiani. Questo perchè abbiamo visto che, nonostante le diatribe legali nate in Italia proprio in questi ultimi anni , il mondo degli incontri on line con escort, gigolò e trans proprio in Italia è ricchissimo ed in continuo aumento. Ovviamente internet non fa altro che dare eco a un fenomeno che è sempre esistito ed è proprio su questo megafono che abbiamo puntato il nostro interesse.

Abbiamo Intitolato la sezione ” i Migliori siti escort italiani“.

Oggi, in Italia, la prostituzione e , in generale, offrire prestazioni di natura sessuale a pagamento non è reato. Una professionalità ed un tipo di attività che non è neanche contemplato e quindi neanche regolamentato. Le escort non pagano le tasse sulle loro entrate perchè, di fatto, il loro non è considerato un lavoro.

Perchè i siti di escort in Italia corrono costantemente il rischio di essere chiusi? Perchè potrebbe indurre alla prostituzione ed essere considerati strumenti con i quali si commette, appunto , il reato di sfruttamento della prostituzione. Lo stesso concetto viene applicato anche ai siti di webcam porno di cui ci siamo occupati anche in un’ altra nostra sezione.

Quando parliamo di siti escort italiani, quindi , stiamo trattando molto probabilmente di siti che vengono registrati e hostati su server fuori dai confini nazionali e da società anch’esse non residenti in Italia. Questo giusto per non incorrere nel rischio di essere chiusi o di subire azioni volte a considerare se sussistono le condizioni affinchè venga commesso il reato predetto. Ma sono tutti siti che ospitano vere escort italiane che operano in Italia con clienti italiani. Quindi un vero paradosso che deve essere, il prima possibile risolto anche da un intervento normativo. Ovviamente non sta certo a noi entrare nel merito ed approfondire questioni così delicate ma abbiamo voluto porre la nostra attenzione su una tipologia di siti internet per adulti. Detto questo abbiamo deciso di creare questa sezione per dare a tutti coloro che ci leggono e che cercano escort di qualità in Italia di trovare quello che cercano nella maniera più professionale e gratificante possibile.

Perchè scegliere ESCORT ADVISOR?

Escort Advisor è considerato il “Padre” di tutti i siti di incontri. Ormai è il numero uno in Italia per numero di Escort, recensioni e utenti. La mole di escort registrata su questo portale non ha rivali e l’utente finale riesce sempre a trovare ciò che vuole basandosi su annunci e recensioni assolutamente veritiere e reali.

Perchè scegliere ESCORT PLANET?

Escort Planet è uno dei siti di incontri più “giovane” presente nel panorama del sesso a pagamento. Pur essendo uno degli ultimi arrivati, sta diventando sempre più rapidamente uno dei siti di riferimento presente nel Centro Italia, in particolare Abruzzo, Marche, Umbria e Emilia-Romagna. Il sito gode di un ottima pubblicità per quanto riguarda i canali social Twitter e Telegram, sempre aggiornati e curati. Sono presenti profili e recensioni sempre aggiornati e revisionati minuziosamente dall’ amministrazione del sito.

Perchè scegliere BAKECA INCONTRI?

Bakeca incontri è una vera e propria bacheca di annunci per chi cerca un incontro con Una escort, un gigolò o un trans. C’è veramente l’imbarazzo della scelta su questo portale che viene costantemente aggiornato e rinfoltito con nuovi annunci, infatti è quasi impossibile trovare sempre le stesse ragazze, gli aggiornamenti vengono fatti quotidianamente. L’unico difetto di bakeca incontri, dunque, è l’ inesistenza di commenti o recensioni sugli annunci, infatti l’utente non può farsi un’idea concreta basandosi sulle esperienze pregresse di altri utenti.