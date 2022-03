“Ha molta paura…”: Belén Rodriguez sotto tensione, per lei un momento molto delicato

E’ da poco alla conduzione de Le Iene con Teo Mammuccari, eppure c’è qualcosa che non va. Son giorni difficili per Belén Rodriguez

Non è di certo un periodo facile per Belén Rodriguez. La relazione con Antonino Spinalbese è finita poco dopo la nascita della loro primogenita, Luna Marì. Belén si è trovata quindi con due figli, di cui una neonata e il dolore di un amore che è finito proprio nel momento più bello di una coppia, la nascita di un bambino. Lavorativamente, però, per Belén le cose si stanno mettendo molto bene: Le Iene l’hanno scelta come conduttrice a fianco di Teo Mammuccari e questa è per lei una grande conferma.

Nelle ultime ore, però, su di lei sta circolando una voce non rosea. Belén sembra infatti che abbia profondamente paura di ricascarci e il momento è tesissimo.

Belén Rodriguez e la paura delle ombre del passato

La relazione più importante di Belén, l’unica che infatti è culminata in un matrimonio, è stata quella con Stefano de Martino. La modella e il ballerino si sono conosciuti grazie a Maria de Filippi, quando l’argentina è stata invitata a fare la ballerina professionista con tutto il team. Proprio tra una prova e l’altra, tra i due è scoppiato l’amore e la passione, al punto che Stefano ha tradito Emma Marrone proprio per la Rodriguez.

I due si sono presto sposati e hanno avuto un figlio, Santiago. La loro storia d’amore ha fatto sognare tantissimi fan, che vedevano in loro un esempio genuino di famiglia, passione e impegno. Il loro matrimonio è però naufragato dopo pochi anni, lasciando spazio ai dubbi e alle perplessità. Nel frattempo Belén si è fidanzata con Iannone, un pilota, ma la fiamma dell’amore per Stefano non si era spenta del tutto. I due infatti son ritornati insieme durante l’estate del 2019, facendo sognare di nuovo e con ancora più forza tutti i fan.

Anche questo secondo tentativo, però, è andato in fumo. A quel punto la storia sembrava definitivamente conclusa e ognuno dei due si è lasciato andare sia a commenti pungenti verso l’altro, che ad altre relazioni. Se di Stefano non si è mai saputo troppo, di Belén invece si è subito capito cosa stesse succedendo. La modella ha infatti conosciuto Antonino Spinalbese e dopo poco tempo è rimasta incinta.

Sappiamo bene, però, come si è conclusa. Oggi Belén si dichiara single, ma i paparazzi più volte l’hanno beccata sotto casa di Stefano ad orari improbabili. Secondo voci di corridoio, sembra che i due si frequentino nuovamente e che abbiano addirittura fatto un patto di non lasciarsi più. Belén, però, sembra essere molto timorosa: ha paura che questo terzo tentativo possa fallire. E’ forse per questo motivo che sta tentennando nell’ammetterlo a tutti, proprio per evitare una nuova bufera mediatica su di sé.

