federica-panicucci,-conoscete-la-sua-casa?-mamma-mia,-che-sfarzo!-[foto]

La casa della regina di Mattino5 è elegante e familiare, proprio come lei. Sui colori tenui del bianco, i dettagli sono curatissimi

La regina di Canale5, che è in questo periodo in onda ogni mattina con Francesco Vecchi per Mattino 5 News, condivide spesso fotografie di sé e di casa sua sui social network. Le immagini rivelano qualche dettaglio del suo ambiente domestico, che si caratterizza sia per stile ed eleganza che per praticità. Federica Panicucci, infatti, oltre che una conduttrice è anche una mamma e della comodità fa il suo ingrediente segreto.

Ecco qualche dettaglio della sua casa, che sembra rispecchiarla proprio in tutto e per tutto: elegante, sobria, con qualche dettaglio brioso ed energico!

Federica Panicucci: lo stile e la comodità

Federica Panicucci è una donna in carriera, dalla vita molto impegnata. Ogni mattina conduce Mattino5 con Francesco Vecchi, trasmissione che sicuramente non le occupa solo quella fascia oraria. Per ogni impegno in diretta, infatti, bisogna considerare anche tutto il tempo da dedicare alla preparazione del programma, alle prove e al trucco e parrucco. Federica, inoltre, è anche mamma di due ragazzi nati dal suo precedente matrimonio con Mario Fargetta.

Sui suoi social condivide spesso immagini di casa sua, che si mostra sempre molto ordinata ed elegante. Immancabili sono gli spazi da condividere con i figli, come il divano e il salotto, in cui spesso la Panicucci si mostra rilassata con i piccoli di casa sotto una bella coperta. L’ambiente sembra elegante e sobrio; dominano i colori chiari del bianco, sia negli arredi che nella scelta delle tinte di muri e tende.

Anche in cucina il colore prevalente è il bianco, alternato efficacemente con il piano d’appoggio in legno chiaro e con i colori della frutta, bene in primo piano. Si notano in molti ambienti dei fiori presumibilmente freschi, le rose bianche, che donano un tocco di eleganza e riscaldano l’ambiente. Federica Panicucci condivide spesso anche immagini del suo giardino. Si presenta molto ordinato e curato, con una siepe molto spessa che probabilmente serve a proteggere la sua famiglia da occhi indiscreti. Anche qui sono immancabili le rose bianche, che ornano il tavolino in ferro battuto.

Insomma, la casa di Federica Panicucci è come lei, sempre perfettamente agghindata e abbinata nei colori e negli stili. Non manca, però, quel tocco di energia e di vitalità che caratterizza anche il suo stile di conduzione, che ha conquistato negli anni tutto il pubblico.

