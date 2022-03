“Esiti senza test”. Striscia la Notizia svela lo scandalo tamponi: ecco l’ultima vergogna tutta italiana | Video

I test che ti dicono se sei negativo sulla fiducia. Accade davvero. A denunciarlo è Striscia la Notizia. Nella puntata di sabato 5 marzo andata in onda su Rete 4, Rajae torna a parlare del signor George, che ha messo su un servizio di tamponi talmente rapidi che non è necessario nemmeno sottoporsi al test. A fronte di ricariche Postepay e pagamenti in contanti fornisce gli esiti negativi ai suoi “clienti”.

Il tutto per la modica cifra di 80 euro. Basta mandare la tessera sanitaria e i documenti. Insomma, nulla di complicato. “Io lavoro in un laboratorio dove prendo solo prenotazioni”, spiega l’uomo negando. Peccato però che a denunciare George ci sia anche il titolare del laboratorio, che di fronte all’inviata di Antonio Ricci dice di voler denunciare il collaboratore.

Ma anche di fronte a queste accuse l’uomo si difende: “I certificati sono tutti originali, non ci sono dei falsi”. E alla domanda di Rajae di fargliene vedere un paio, George cerca sul cellulare. Peccato però che dei molti test che si trova di fronte, nessuno risulti essere positivo. “Sarà possibile? Strano – conclude Rajae -, la Omicron è così contagiosa”.