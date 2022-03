“È telecomandato dagli autori”: interrogatorio di Giucas Casella, ottiene una confessione clamorosa [VIDEO]

Il paragnosta Giucas Casella ha sottoposto un altro concorrente del GF Vip a un vero e proprio interrogatorio con una fila serrata di domande che hanno portato a galla una verità clamorosa.

Nella notte Giucas Casella ha sottoposto un altro concorrente del GF Vip a un vero e proprio interrogatorio riuscendo a strappargli di bocca una confessione che non mancherà di scatenare polemiche.

Giucas è un animale notturno, frastornato di mattina, mentre la sera acquista una lucidità che lo aiuta a mettere a fuoco ciò che si nasconde dietro le presunte dinamiche presenti in quel momento nella casa di Cinecittà.

Cosa accaduta ieri notte quando si è ritrovato in piscina a fumare la sigaretta del dopo cena in compagnia di Davide Silvestri e Barù.

Giucas Casella, interrogatorio nella notte: ottiene una confessione sorprendente

Sigaretta fra le dita, coperta sulle spalle per ripararsi dal freddo, Giucas Casella ha tartassato di domande Barù. Un vero e proprio interrogatorio, sebbene con toni amichevoli, per cercare di capire quali siano i veri sentimenti che Barù nutre nei confronti di Jessica Selassié. “Ma con Jessica c’è qualche cosa o non c’è niente?”, ha esordito Giucas. “Non c’è niente”, ha risposto Barù. “Ma è lei che non vuole o sei tu?”, ha continuato il paragnosta. “Sono io”, ha tagliato corto l’altro. “Ma ti piace o non ti piace?”, ha insistito Giucas.

Al quel punto Barù è stato un po’ meno laconico, confessando i suoi veri sentimenti. “Non mi piace …”, ovvero “mi piace, ma non mi piace in quel senso. Mi piace come amica, mi fa ridere, ci scherzo, ma lei vuole di più del gruppo sanguineo, insomma è una donna seria”. Poi è arrivata l’ultima domanda di Giucas: “La frequenterai?”. E Barù:“No, non credo”.

Triando le somme, Barù nutre nei confronti di Jessica sentimenti che non hanno nulla a che fare con l’innamoramento. E proprio per questa sua confessione, in rete c’è chi vede con sospetto il fatto che lo stesso Barù stia al gioco della principessa etiope, prestando il fianco al corteggiamento di Jessica.

“Allora la cerca telecomandato dagli autori”, sostiene qualcuno su Twitter, considerando l’atteggiamento ambiguo di Barù come la ricerca premeditata di dinamiche utili ad alimentare lo spettacolo del reality show. Sul fatto che ci possa essere lo zampino degli autori ovviamente non c’è conferma, sta di fatto che ormai sono tantissimi i fan convinti che quella di Barù sia pura strategia.

