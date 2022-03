“sono-mesi-che-lecchi-il-c*lo!”:-replica-furibonda-di-sophie-codegoni,-promette-di-fargliela-pagare-[video]

L’influencer Sophie Codegoni rivela le sue carte: il dopo puntata è cruciale, il suo gioco emerge chiaramente durante una lite.

L’ultima puntata del GF Vip ha riservato amare sorprese per i concorrenti del reality. Il ritmo procede incalzante in previsione della finale e, come nell’ultimo appuntamento in prima serata, ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato una doppia eliminazione. Dopo il canonico riscontro del televoto indetto da giorni, infatti, è stata messo in atto una votazione flash.

La modalità di selezione dei nominati, come nella scorsa occasione, prevedeva una votazione a catena. Se Sophie era uscita indenne dal primo televoto, ha rischiato di grosso con il secondo: l’influencer infatti non è stata salvata dalla storica amica Jessica, che ha scelto invece di salvare Miriana, e Sophie è così finita in ballottaggio con Davide Silvestri e Antonio Medugno. Dopo la messa in onda, Sophie si è scagliata contro le sorelle Selassiè, lamentando un cocente tradimento attuato ai suoi danni: ecco il contenuto del suo amaro sfogo.

“Sarò molto più egoista!”: Sophie Codegoni non ha dubbi, bilancio pesante nel post puntata

Nonostante Sophie sia uscita indenne dal televoto, con un onorevole 43% di preferenze da parte del pubblico, non ha digerito l’affronto di Jessica Selassiè. Ha quindi deciso di togliersi il sassolino dalla scarpa, svelando alle Princess la sua totale delusione per la scelta compiuta. Riferendosi a Jessica, appollaiata sul letto, ha esordito: “Sapeva benissimo che scegliendo Miriana avrebbe scelto Manila ed io sarei finita della mer*a! Non l’avrei mai fatto perché avevamo detto chiaramente di salvarci a spada tratta sempre…“.

Ha poi proseguito accoratamente: “Non ce l’ho con voi, amiche come prima, stiamo tranquille. Sicuramente sarò molto più egoista ed evitiamo di dire che siamo tutte sorelline, nipotine e parenti perché non lo siamo, fine!“. La sua durissima reprimenda ha scatenato la reazione allibita delle due sorelle. Lulù l’ha richiamata: “Se puoi ascoltare invece di andare via!“, aggiungendo poi: “Ma hanno bevuto stasera? A me non sembrava vigile…“. Jessica, invece, ha commentato: “Boh… vabbè. Tanto sono sempre stata una amica di mer*a, una sorella di mer*a… va bene così…“. Un utente pubblica il video dello scontro, e affonda Sophie: “Cioè ma cosa pretendi Sophie? Che dopo due mesi che lecchi il c*lo a Soleil e stai appiccicata a besciamella salvino te e non Miriana che è sempre stata vicino a loro? Ma va, va!“.

Cioè ma cosa pretendi Sophie? Che dopo due mesi che lecchi il culo a soleil e stai appiccicata a besciamella salvino te e non miriana che è sempre stata vicino a loro? Ma va va! #gfvip https://t.co/Y1MQvUKE5z — PonGhetto👑 (@pinamodernati) March 4, 2022

L’amicizia tra Sophie e le sorelle Selassiè è al tramonto? Lo vedremo nei giorni a venire…

The post “Sono mesi che lecchi il c*lo!”: replica furibonda di Sophie Codegoni, promette di fargliela pagare [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.