“Si è ricordato!”: momento incredibile per LDA, il cantante di Amici trattiene a fatica le lacrime

Figlio d’arte, LDA si è fatto conoscere per la sua voce precisa e per il suo carattere simpatico e sempre disponibile. E’ dentro la scuola di Amici sin dal primo giorno e oggi sta lottando per la maglia del serale. Fa parte della squadra di Rudy Zerbi, il quale non ha ancora dato alcun pass per il serale ai suoi concorrenti, tenendoli sulle spine fino all’ultimo secondo.

Durante il daytime di giovedì 3 marzo, LDA ha vissuto un momento di vera commozione. Il piccolo gesto ha smosso dentro di lui un’emozione inaspettata e si è lasciato andare alle sensazioni positive.

LDA senza precedenti: “Son le piccole cose…”

Il cantante LDA è figlio di Gigi d’Alessio, amatissimo cantautore e musicista napoletano. Questa parentela l’ha reso da un lato orgoglioso, ma dall’altro l’ha messo in seria difficoltà. Non sono state poche le volte in cui il suo nome è stato associato a quello del padre e le due voci son state messe a confronto. Per LDA avere un padre di quel calibro è sia uno stimolo che un paragone costante, ma questa sfida l’ha rafforzato ancora di più, rendendolo uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Di LDA i concorrenti e i telespettatori hanno amato fin da subito il carattere. Buono per indole e dolce, riesce sempre ad armonizzare anche le situazioni più tese e si è fatto amico di tutti all’interno della scuola. Un rapporto particolare, poi, l’ha instaurato con John Erik, l’ultimo ballerino entrato nella squadra di Veronica Peparini. Durante una chiamata tra John e il padre, infatti, LDA si fece conoscere e rassicurò il padre di Erik sulla bravura e tenacia del figlio.

Il padre di John sembra non aver dimenticato i bei gesti del cantante. Proprio durante il daytime di giovedì, John Erik ha ricevuto dalla famiglia alcuni regali, tra cui dei cioccolatini, un pigiama e un braccialetto. Nella borsa, però, ha trovato anche un pacchettino che il padre ha preparato per LDA:

lda che quando vede il regalo del padre di john erik dice “le piccole cose sono le più belle, poteva essere pure un granello di sabbia ma lui si è ricordato”, la dolcezza#amici21 pic.twitter.com/geNgz3yDUS — ;𝚜 (@hankersfilms) March 3, 2022

Il cantante è rimasto del tutto stupito da questo pensiero e si è emozionato. LDA ha infatti sottolineato l’enorme potere dei piccoli gesti, che sanno donare emozioni enormi, soprattutto se inaspettati.

