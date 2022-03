Sesso, l’abitudine-killer: qual è l’errore che azzera la tua vita sotto alle lenzuola

Sono dieci gli errori da non fare per evitare di rendere la vita sessuale con il proprio partner un incubo. Primo tra tutti, alla base di un buon rapporto, quello di non essere egoisti. In cima alla lista degli sbalzi d’umore – scrive il Daily Mail – c’è un amante che si assicura di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno per raggiungere l’orgasmo ma non fa nessuno sforzo per assicurarsi che anche il tuo piacere sia assicurato. Seguono poi i cattivi odori. Mai e poi mai verrebbe voglia dopo che si ha davanti a sé una persona le cui ascelle o il cui alito puzzano. Per questo è consigliabile sistemarsi sempre prima di mettersi a letto. Almeno quando si è in compagnia.

Ma non è tutto. Anche la fretta può giocare brutti scherzi. I preliminari non sono un lusso per le donne, sono essenziali. Ma le donne sono in buona compagnia, visto che non sono le uniche a cui piacciono i preliminari: più lunga è la sessione, più intensi sono gli orgasmi per persone di tutti i sessi e sessualità. Altrettanto scoraggiante avere il tempo limitato. Alla maggior parte delle persone infatti non piace essere costretti a fare sesso con un occhio all’orologio. Altro sbaglio? Guardare il telefono. Secondo uno studio sono addirittura 10 le persone, su 1000 testate, a controllare il cellulare.

Guai anche lasciarsi andare a “parole sporche”. Molti, tra uomini e donne, non apprezzano il parlare troppo del compagno/compagna. A maggior ragione se si tratta di frasi inappropriate. Allo stesso tempo, non è consigliabile essere troppo rumorosi: qualcuno che geme molto forte è imbarazzante e scoraggiante. A spegnere la passione anche il cambio di posizione. Sempre se continuo. Infine, l’ultima regola riguarda gli animali domestici. Avere cane e gatto sul letto è tutt’altro che romantico.