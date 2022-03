Oroscopo Paolo Fox di sabato 5 marzo: giornata “facile” per amore e nuove relazioni

Ariete – Oggi la Luna è nel vostro segno, la giornata sarà riflessiva ma potrebbe portare buoni incontri. Situazione ottima per investire e dare inizio a delle novità, però dovete mobilitarvi per cercare le opportunità.

Toro – Momento particolare per quelle coppie che hanno avuto delle crisi: colpa del transito di Venere e Marte che crea dubbi. Sul lavoro dovete lasciarvi guidare e non fare tutto da soli.

Gemelli – Luna non più contraria in amore, ma cercate di evitare tensioni. Mese interessante per gli incontri. Sul lavoro, se siete dipendenti potreste avere dei progressi: si tratta, però, di conferme.

Cancro – Sabato sottotono in amore: le giornate sono promettenti ma polemiche. Giornata particolare al lavoro, non sbilanciatevi troppo.

Leone – Buono il sabato in amore, parlate oggi, potreste sanare dei rapporti. Sul lavoro ci sono scelte importanti da fare, domani, però potrebbe essere più difficile. Parlate oggi!

Vergine – In amore dovete cercare di accantonare la solitudine: sforzatevi di essere meno timidi e riservati. Sul lavoro sentite la creatività stimolata, però siete come in attesa di qualcosa che non arriva.

Bilancia – Luna ancora opposta in amore, ma questo non vi impedisce di voler chiarire le situazioni. Sul lavoro è necessario portare avanti un progetto al massimo entro la fine di maggio. Se siete dei dipendenti questo è il momento giusto di prendere delle decisioni.

Scorpione – In amore dovete evitare forti conflitti almeno fino alla fine del mese. Sul lavoro sono positivi i nuovi incontri, anche se a volte non vi sentite compresi.

Sagittario – Attenti in amore: Luna favorevole. Il tradimento, però, non è una buona scelta. Sul lavoro le azioni di questi giorni sono importanti, ma qualcosa andrà rivisto.

Capricorno – In amore se state vivendo una storia importante è giunto il momento di fare progetti. Sul lavoro potrebbe arrivare una piccola offerta, potrebbe anche esserci una chiamata.

Acquario – In amore potrebbero esserci il ritorno di qualche vecchio amore, fate attenzione. Sul lavoro fate poche cose ma meglio del solito, evitate di esagerare.

Pesci – In amore questo è un momento in cui avete molta fiducia: ottima occasione per recuperare. Sul lavoro dovete cercare di risolvere questioni economiche.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 5 marzo: giornata “facile” per amore e nuove relazioni proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.