Oroscopo Branko di sabato 5 marzo: domani la salute è da “registrare”

Ariete – C’è un po’ di agitazione nell’aria e fai fatica a concentrarti sul lavoro. Cerca di fare chiarezza, di capire che nella tua vita stanno accadendo molte, forse troppe, cose: meglio evitare le polemiche ed essere diplomatici!

Toro – Stai vivendo un sogno? A volte fai fatica a capire la realtà, vorresti un mondo tutto tuo, senza ansie e caos. Cerca, però, di restare con i piedi per terra: non puoi sempre scappare!

Gemelli – Oggi sei molto creativo, ma che ne dici di metterti in società con qualcuno? Il cielo ti sorride, sai come trasmettere agli altri tutta la tua energia, che è positiva e fa bene al cuore!

Cancro – Oggi sei molto impegnato e anche un piccolo ritardo potrebbe scombussolare i tuoi piani. A volte è il caso di dire di no: non puoi fare tutto, devi anche selezionare quello che è davvero importante altrimenti diventa difficile gestire la situazione!

Leone – Pensi al futuro con un po’ di ansia perché tu sai bene quello che vuoi, ma non conosci i limiti. Forse tutto va bene, ma hai troppe responsabilità. E ora il peso lo senti tutto!

Vergine – Oggi sei perspicace, ma hai bisogno di circondarti di persone che ti aiutano e ti stimolano. Sai come condividere le tue idee, devi solo dimostrare a tutti quanto vali!

Bilancia – Hai voglia di trascorrere del tempo da solo, in una sorta di santuario. Ma attenzione perché la noia potrebbe prendere il sopravvento e non puoi sempre scappare dalle responsabilità. Oggi devi fare quello che più ti piace, senza troppi pensieri!

Scorpione – Sta per tornare la luce in fondo al tunnel e ora l’amore ritornerà protagonista nella tua vita. Ci sarà sicuramente un cambiamento, ma tutto dipenderà da te!

Sagittario – Stanno succedendo troppe cose nella tua vita, ma ora devi stare con i piedi per terra: non puoi viaggiare troppo con l’immaginazione. Anzi, cerca di capire come agire e di trovare la soluzione ai problemi!

Capricorno – Oggi hai bisogno di nasconderti, ma attenzione: a volte lavorare in gruppo aiuta, rafforza la personalità e fa sentire sicuri!

Acquario – Oggi devi dedicare il tuo tempo al corpo, prenderti cura di questo e ascoltarlo di più. Per quanto riguarda le emozioni, sei dell’umore giusto: devi solo lasciarti andare, dire quello che pensi!

Pesci – Stai cercando la persona giusta per confidarti, per lasciarti andare. Forse sei un po’ frustrato, pensi che nessuno si preoccupi per te. Ma sbagli: non devi piangerti addosso, devi alzarti e reagire!

L’articolo Oroscopo Branko di sabato 5 marzo: domani la salute è da “registrare” proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.