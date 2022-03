“non-pensi-a-me?”:-crisi-senza-precedenti-ad-amici-21,-attimi-davvero-imbarazzanti

All’interno della scuola di Amici ci sono problemi che non accennano a risolversi. Le conseguenze potrebbero essere molto dure

All’interno della scuola di Amici la tensione sta salendo sempre di più, giorno dopo giorno. Il serale è sempre più vicino e manca solo una puntata domenicale per provare ad aggiudicarsi la maglietta dorata tanto agognata. Ballerini e cantanti sono messi a dura prova ogni giorno e sono disposti a giocarsi il tutto e per tutto affinché il loro talento venga notato.

Un concorrente, però, sta vivendo tensioni di altro tipo e sta decidendo il suo futuro lavorativo e scolastico proprio in queste ore. Parole durissime nei suoi confronti dal suo coach, che si sente poco considerato in questa importante scelta.

Amici 21, Todaro non ci sta e glielo dice in faccia

I ballerini che non sono ancora entrati al serale sono Nunzio, Alice, Christian e Leo. Il loro futuro all’interno della scuola di Amici è quindi appeso a un filo e alla decisione dei loro coach. Rimane loro solo una possibilità per provare ad aggiudicarsi un posto per il serale e se la giocheranno domenica pomeriggio, durante l’ultima puntata pomeridiana. Per loro e per i cantanti rimasti in gioco sono giorni molto difficili, di grandi prove e giudizi. Ciò che però hanno dalla loro parte è l’estrema dedizione e l’impegno che mettono quotidianamente.

Un ballerino, invece, è qualche giorno che non riesce più a dare il massimo. Anzi, a dirla tutta non riesce proprio a ballare. Si tratta di Christian Fregoni, ballerino della squadra di Raimondo Todaro. Di stile hip-hop, Christian è qualche giorno che dice di voler andare a casa. Non si sente più adeguato per la scuola e i giudizi che si è sentito dire dalle maestre Celentano e Peparini ne hanno completamente affossato l’autostima. Anche chiamato in sala prove, Christian ammette di non riuscire più neanche a muovere un passo e scoppia a piangere.

Tornato quindi in casetta per preparare le valigie e tornarsene a casa, Christian riceve però la chiamata di Raimondo Todaro, suo coach. Il maestro di ballo gli chiede cosa stia succedendo e rifiuta di accettare come unica spiegazione il fatto di non sentirsi più bene. Per di più, Todaro rincara la dose ammettendo che, se a metterlo in crisi son stati i giudizi negativi, sarebbe per lui una vera delusione. “Ma non mi hai preso in considerazione, dopo tutto quello che ho fatto per te?!” chiede Todaro a Christian. Per ora non si sa la scelta definitiva fatta da Christian. Raimondo Todaro, a fine daytime di giovedì 3 marzo, gli ha chiesto di vedersi di persona e il ballerino ha accettato. Chissà se sia riuscito a dissuaderlo.

