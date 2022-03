“ho-bisogno-dei-soldi!”:-manila-nazzaro-sotto-choc,-riceve-una-confessione-sconcertante-[video]

In queste ore una relazione pesante ha lasciato sotto choc Manila Nazzaro, che subito dopo ha criticato aspramente ciò che le hanno detto.

Subito dopo il serale Manila Nazzaro ha raccolto la confessione preoccupante di un’altra gieffina, la quale ha confessato in maniera chiara il bisogno di aggiudicarsi la finalissima perché ha bisogno urgente di denaro.

Inutile dire che i geffini rimasti in gara, soprattutto quelli di lungo corso che vivono nella Casa di Cinecittà da quasi sei mesi, adesso puntano dritti alla conquista della vittoria finale, che sarebbe il giusto premio per un’esperienza, che al netto della grande visibilità, è comunque parecchio dura.

Ma a quanto pare tra in concorrenti ci sarebbe chi più di ogni altro ha bisogno impellente di soldi, come dimostra la confessione raccolta e riportata da Manila.

Manila Nazzaro sotto choc, rivelazione da non credere: “Devo andare in finale”

Al termine della puntata di ieri sera, Manila Nazzaro si è ritrovata in compagnia di Davide Silvestri e Delia Duran, e ne ha approfittato per informare entrambi sulla confessione raccolta poco prima da un’altra gieffina.

La concorrente in questione è Jessica Seliassié, che a Manlia avrebbe detto testuali parole: “Io devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi”. Dopo averle riportate, la Nazzaro ha proseguito il racconto, spiegando come ha reagito: “Ho bloccato tutto… Jessica non mi dire questa roba, perché questa roba mi fa davvero inca**are!“. Inoltre, stando sempre alla testimonianza di Manila, “Jessica è andata da Miriana a chiedere se la vedeva in finale”.

questi tre falsi hanno capito benissimo chi è più forte e stanno facendo comunella SCHIFO, soprattutto Maniglia#jerù pic.twitter.com/fJ7zpyzALB — A Onor del vero 2 (@onordelvero2) March 4, 2022

In realtà, già più di una volta in questi mesi le tre principesse hanno parlato in maniera chiara dell’urgenza che le attanaglia, ovvero quella di portarsi a casa la posta in gioco perché a quanto pare la loro condizione economica non sarebbe delle più felici.

Manila Nazzaro è apparsa comunque scioccata dalle parole di Jessica e da quello che ritiene un atteggiamento inaccettabile. “Noi abbiamo tutti bisogno di soldi”, ha detto a Davide e Delia. Per poi concludere con una riflessione ineccepibile: “Sono sei mesi lontana dai miei figli, ma secondo voi se io non avessi bisogno, stavo sei mesi lontano dai miei figli?“.

