Il portavoce della struttura, Andrei Tuz: «Colpito uno dei sei reattori». Radiazioni nella norma. «Centrale messa in sicurezza». I pompieri non riescono a raggiungere la località: sono sotto tiro. Ieri negoziato per il cessate il fuoco temporaneo per garantire l’evacuazione dei civili. Prima intesa, ma parziale. Prossima settimana altri negoziati. Gli ucraini: «Nessun risultato significativo». Putin: «Distruggeremo l’anti Russia»