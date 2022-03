francesco-totti-e-ilary,-tradimento-e-separazione:-le-foto-che-tolgono-tutti-i-dubbi-[foto]

Francesco Totti e Ilary Blasi: la coppia più spiata del momento svela i retroscena del loro rapporto: ecco la verità.

La storica coppia composta da Ilary Blasi e Francesco Totti campeggia da giorni sulle copertine di ogni tabloid, e i rumors in rete si moltiplicano. A quanto emerge da molte indiscrezioni, il loro matrimonio navigherebbe in acque molto agitate: l’ex capitano della Roma è stato avvistato in dolce compagnia durante il match Roma-Genoa allo Stadio Olimpico.

La presunta nuova fiamma reca il nome di Noemi Bocchi, e ha un’impressionante somiglianza con Ilary, in versione più fresca e giovane, però. Le voci di una presunta rottura sono fiorite come funghi nel web, nonostante l’ex calciatore reclamasse il diritto alla privacy. La popolarità, d’altronde, ha anche i suoi strascichi negativi: i personaggi pubblici sono comprensibilmente mira di paparazzi e scoop sensazionalistici, e devono fare i conti con la curiosità del pubblico. Ilary non si è ancora sbilanciata in merito, ma una fonte vicino alla famiglia ha dichiarato: “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme. Forse non è detta l’ultima parola, si ritroveranno più uniti di prima.“. Sembra infatti che lo sportivo abbia chiuso i ponti con la giovane Noemi, per tentare una riconciliazione con la moglie. Cos’è successo nelle ultime ore?

“Abbiamo costruito le fondamenta, mancano i mattoni”: Francesco Totti lancia un’appello a Ilary Blasi

Francesco Totti avrebbe dunque troncato il rapporto con Noemi Bocchi, per tornare a concentrarsi sulla sua lunga relazione con la moglie. La coppia ha nel tempo allargato la famiglia, crescendo anche 3 figli, e l’ex calciatore sembra intenzionato a rivedere le sue priorità. Totti ha anche smentito l’evidenza: la sua relazione con Noemi sarebbe infatti stata bollata come fake news.

La coppia è stata inoltre avvistata a Roma, in compagnia dei figli, durante un pranzo in un ristorante della capitale. Ilary e Francesco hanno sorriso ai paparazzi, allontanando lo spettro di un ipotetico divorzio. Un bagarre legale tra i due sarebbe sicuramente distruttiva: il patrimonio faraonico di Francesco Totti potrebbe rivelarsi motivo di contesa anche se, secondo fonti vicino alla coppia, i minori non sarebbero coinvolti nel processo. Mentre si attendono notizie ufficiali circa la loro sorte, i fan si sperticano in appassionati inviti a non mollare: su Instagram il pubblico li invita a lottare per il loro amore.

“Ci aspetta ancora tanta vita…“, la dedica commovente di Francesco Totti alla moglie: è tutto finito o ritroveranno la serenità?

Vi forniremo tempestivi aggiornamenti in merito appena possible.

