Drusilla Foer irriconoscibile, mora e giovanissima | Bellezza mozzafiato [FOTO]

La celebre artista fiorentina Drusilla Foer si rivela ai fan in alcuni scatti del passato, il cambiamento è impressionante.

Drusilla Foer, alter ego dell’artista Gianluca Gori, dopo la partecipazione trionfale a Sanremo, torna alle luci della ribalta, questa volta sui social. L’elegante Drusilla detta legge in materia di stile e raffinatezza, anche a molte donne navigate e di successo. Non si definisce “travestito”, ma piuttosto “travesti“: la sottile differenza sta nella connotazione dispregiativa del primo termine. Il secondo, invece, fa riferimento a quando, in un’opera lirica o teatrale, un attore assume le vesti di un personaggio di sesso opposto.

Libera e spregiudicata, è stata Drusilla ad ispirare il suo creatore, e non il contrario: Gianluca Gori ha infatti confessato pubblicamente che: “Drusilla è il personaggio chiaro e libero che tutti dovrebbero conoscere“. Anche l’origine del suo nome d’arte riserva una storia suggestiva: l’artista ha infatti puntato sul nome del vascello su cui viaggiavano i nonni, ora reliquia antiquaria. Il suo profilo Instagram annovera ormai 691mila follower, e Drusilla condivide i suoi scatti glam con i fan a scadenza regolare: stavolta, però, l’iconica showgirl stupisce tutti. Nuova criniera per Drusilla Foer, così non l’avevamo mai vista!

La scatto di Drusilla Foer diventa virale: “Poi svoltai al biondo…”

L’eclettica Drusilla ha pubblicato un suggestivo scatto in bianco e nero, un primo piano in cui compare in tutta la sua bellezza. Trucco anni ’60 e scriminatura centrale, la showgirl si mostra in una versione più giovane, e l’immagine potrebbe benissimo campeggiare sulla copertina di un LP. Drusilla lascia un malinconico commento: “The way we were… Poi svoltai al biondo“. I fan in visibilio hanno accolto con calore la condivisione di tale ricordo, annoverando parecchi commenti sotto la foto. “Cher“, commenta un utente, paragonandola alla famosissima cantante statunitense, con cui in effetti condivide i lineamenti del volto. “Intensa, divina…“, la adula un altro, e il complimento è quanto meno giustificato.

Non si sa in quali vesti Drusilla sceglierà di comparire nel suo prossimo spettacolo, in partenza del mese di maggio. Si tratta del recital “Eleganzissima“, di cui Drusilla ha rivelato qualche indiscrezione ai microfoni di Radio Deejay. “Canterò dei pezzi di un progetto discografico che stiamo facendo con Franco Godi. Tanti musicisti hanno scritto pezzi per me, come Mariella Nava, Pino Donaggio e Caccamo. C’è anche un inedito di Mogol. Canterò poi un pezzo straziante di Tricarico, dei pezzi miei, oltre alle canzoncine che piacciono a me, struggenti e tristi“, ha dichiarato l’artista toscana. Il suo show itinerante prevede ter tappe principali: si tratta della natia Firenze, per poi proseguire con Milano e, infine, Roma. Nonostante Drusilla sia un personaggio di indubbia solarità, riguardo alla sua arte ha svelato di possedere molti fantasmi interiori: “Tutti mi vendono come una comica, ma io sono un personaggio drammatico. La comicità non può esistere se non c’è un conflitto interiore: io sono triste e consumata.”. Non vediamo l’ora di vederla in azione con il suo “Eleganzissima“, ma resta solo una domanda: salirà sul palco bionda o mora?

