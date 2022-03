“deve-assolutamente-uscire!”:-davide-silvestri-diabolico,-sceglie-il-gioco-sporco-[video]

L’attore Davide Silvestri sceglie la strategia e dimentica gli affetti coltivati in Casa: duro scotto da pagare per lui.

Il GF Vip è arrivato alle sue ultime battute, e i concorrenti superstiti sono più combattivi che mai in vista della finalissima dal 14 marzo. L’ultima puntata del reality ha visto il delinearsi di varie strategie: se personaggi come Soleil e Sophie hanno deciso di tenere un profilo basso, altrettanto non si può dire per le sorelle Selassiè. Nonostante Jessica sia sempre favorevole alla diplomazia, Lulù si è invece sbilanciata, sorprendendo i fan con inaspettate dichiarazioni egoiste e ingrate nei confronti dell’accudente sorella. C’è anche chi ha approfittato della défaillance delle compagne per stilare a tavolino una strategia per la vittoria. Si tratta di Davide Silvestri che, con la complicità di Barù, sembra covare idee chiarissime in merito, pianificando accuratamente i suoi passi verso la finale.

Il fuori onda di Davide Silvestri spiazza i fan: ecco cosa nascondeva da molti mesi

L’attore Davide Silvestri da sempre divide le opinioni del pubblico: è sicuramente un personaggio molto interessante, e riscuote parimenti odio o amore. Se alcuni ne apprezzano la diplomazia e i modi pacati, altri lo accusano di tramare alle spalle dei compagni. Le sue amicizie storiche in Casa sono ben note: si è infatti legato strettamente all’influencer Soleil e all’eliminata Katia Ricciarelli, approfondendo poi in seguito il rapporto con l’enologo Barù.

L’ultimo prime time del programma è stato piuttosto rivelatore: l’ambito montepremi finale sta agitando le acque all’interno del reality, i i concorrenti hanno già deciso in cuor proprio con chi approdare all’ultima puntata. Durante un fuori onda, Davide si è appartato in cucina con Barù, levando il calice per attutire lo stress. Barù, in quell’occasione, ha rivelato i suoi desideri circa la finale: “Comunque… Io dico… La mia alleanza è te, maghetto e Sole…“. Davide, di rimando, ha concordato: “Che numero uno!“.

Davide deve assolutamente uscire.

Dobbiamo disgregare sto trio pericoloso🤡

Jessi ha un fandom molto forte, il problema è per Miri.

Invito chi non regge Davide e la Solagna a salvare Miriana!!! Fandom di Lulu dividete almeno i voti!#gfvip https://t.co/qDP8H3pKkI — Monica F. (@M_Ferrari237) March 4, 2022

La strategia è ormai chiara, e Davide, che era inviso ai numerosi fan di Jessica e Barù, è improvvisamente diventato un pericoloso nemico da abbattere. Anche l’esternazione di Barù non è passata inosservata: data la sua predilezione per Jessica, stupisce che non l’abbia tenuta in considerazione per la dura cordata verso la vittoria. Un utente su Twitter commenta sdegnato, appellandosi al fandom di Lulù: “Davide deve assolutamente uscire. Dobbiamo disgregare sto trio pericoloso… Jessi ha un fandom molto forte, il problema è per Miri. Invito chi non regge Davide e la Solagna a salvare Miriana!!! Fandom di Lulu dividete almeno i voti!“. Seguiremo con attenzione gli ultimi passi verso la vittoria del reality.

The post “Deve assolutamente uscire!”: Davide Silvestri diabolico, sceglie il gioco sporco [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.