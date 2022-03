Caterina Balivo, proteste feroci in arrivo: soffierà il posto proprio a lui

La conduttrice Caterina Balivo è pronta per il salto di qualità: ha in mente un colpo di reni per scacciare il rivale dal campo?

Notizie shock per gli aficionados dell’emittente RAI. Uno dei programmi più amati del preserale rischia di annunciare grossi cambiamenti alla conduzione. Da mesi si vocifera di una caldeggiato avvicendamento al timone del quiz di RAI 1 “L’Eredità“, con grande scorno dello storico conduttore Flavio Insinna.

Il frizzante showman aveva anticipato tale, controversa, scelta con parole profetiche, e nei mesi scorsi ha dichiarato: “Nella mia vita ho firmato contratti anno per anno. A maggio L’eredità finirà e poi si chiacchiererà”. Ha poi aggiunto: “L’esperienza dell’Eredità è bellissima ma non sarà mai perfetta perché sono arrivato a condurre questo programma dopo Fabrizio Frizzi, con cui ero legato da una profonda amicizia…”. Sembra proprio che in casa RAI soffi aria di rinnovamento, e Caterina Balivo rappresenta per l’emittente un cavallo vincente per rinfrescare il game-show finora condotto da Insinna.

Caterina Balivo: si moltiplicano i rumors circa la nuova avventura a “L’Eredità”

Fonti vicine ai vertici RAI mormorano che sia la conduttrice Caterina Balivo la prescelta per sostituire lo storico Insinna a “L’Eredità“. Dopo l’avventura a “Vieni da me”, la conduttrice ha scelto di tirare i remi in barca e di prendersi una pausa per dedicarsi alla sua famiglia. Caterina ha infatti dichiarato: “Per me (la TV, n.d.r.) non sarà più un impegno quotidiano come è stato finora. Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L’ho capito in quest’anno di pandemia…“.

Ha poi aggiunto: “Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo…“. Le parole di Caterina Balivo fanno presupporre perciò che la direzione intrapresa sia quella di affrontare nuove sfide, come lo sarebbe l’avvicendamento alla conduzione del quiz di RAI 1. La showgirl si ritroverebbe un pesante fardello sulle spalle: non è semplice rimpiazzare un volto ormai consolidato del format, e i fan più appassionati sono pronti a giudicare spietatamente il suo operato. Caterina si rivelerebbe la prima conduttrice donna de “L’Eredità”: saprà gestire brillantemente il lascito di Flavio Insinna?

