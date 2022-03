“zitto-zitto…-che-parac*lo”:-giucas-casella-stringe-un-patto-segreto,-vuole-fare-terra-bruciata

Il prestigiatore Giucas Casella beccato a tramare alle spalle dei compagni: ingenuo nonnetto, oppure abile calcolatore?

Per quanto i reality ormai siano una fucina di copioni triti e ritriti, nonché di accordi con gli autori del programma, tali format conservano un’inevitabile componente di realtà. Gli spettatori più attenti e smaliziati sono ormai allenati a cogliere qualsivoglia sfumatura nei comportamenti dei loro beniamini, e ciò che sfugge alla regia, rimbalza sonoramente sui social.

E’ quanto accaduto al “nonnetto” di casa GF Vip nelle ultime ore. Il famoso prestigiatore è una figura ormai consolidata all’interno del reality, e ha fatto coppia fissa con l’amica Ricciarelli sin dalle prime puntate del programma. Giucas, all’apparenza innocuo e piuttosto naif, gioca spesso sul ruolo di attempato viveur, e calca la mano nei suoi atteggiamenti svagati. Gli spettatori del GF Vip, però, hanno rilevato una clamorosa discrepanza tra il personaggio da lui costruito, e quanto rilevato dall’occhio delle telecamere: un dettaglio rivelatore smaschera la finta ingenuità del simpatico Giucas.

“L’ho fulminata con gli occhi!”: spettatori increduli, Giucas Casella svela il suo lato oscuro

L’ultima puntata del prime time di Alfonso Signorini ha riservato al pubblico numerosi colpi di scena: non ultima una doppia eliminazione, la seconda delle quali, a sorpresa. Dopo la sortita di Nathaly, risultata penalizzata dal televoto, Signorini ha annunciato il lancio di un televoto-lampo. I concorrenti hanno quindi dovuto dar adito ad una nomination a catena, decidendo mano a mano chi salvare dalla possibile eliminazione. Quando è stato il turno dell’influencer Soleil, ci sono stati lunghi attimi di incertezza. Dovendo scegliere tra Davide, Barù, Antonio, Miriana e Giucas, la gieffina ha fatto ricadere la scelta su quest’ultimo. E se durante la diretta il prestigiatore si è mostrato profusamente grato e sorpreso per la preferenza, un controverso fuori onda rivela l’esistenza di una subdola strategia.

Giucas, infatti, durante un momento di confidenza con l’amico Davide, gli avrebbe confessato: “Io, durante la catena, ho fulminato Soleil con gli occhi! ‘Mi raccomando: in un televoto lampo, vota sempre prima me!’“. Ha poi aggiunto sornione: “Per me esce Sophie… Perché, senza il tipo che fa? Niente!“. Lo scambio di battute ha profondamente indispettito il pubblico, che sinora l’aveva ritenuto un innocuo personaggio folkloristico di quest’edizione. Un utente commenta su Twitter: “Madonna, quanto lo schifo a questo parac*lo! Finto tonto accanitissimo!“. Un altro aggiunge: “Ammazza, Giucas… Zitto, zitto…“.

L’inconsapevole gaffe del prestigiatore comprometterà il suo accesso in finale?

Intanto viene fuori un aspetto inatteso del paragnosta. Il profumo della finale ormai prossima sta tirando fuori il suo agonismo, che fa a pugni con l’atteggiamento trasognato che ne ha contraddistinto, fino ad ora, la permanenza in casa.

