“Un killer, uno psicopatico”. Orgoglio-Svitlana, chi è davvero Putin per l’Ucraina: “Un solo modo per fermarlo”, epilogo già scritto?

Lilli Gruber ha aperto la puntata di Otto e Mezzo di giovedì 3 marzo con l’intervento di Svitlana Bevza, una stilista ucraina che è stata costretta a rifugiarsi a Leopoli. Dove vuole arrivare Vladimir Putin? Il suo progetto di invasione totale dell’Ucraina è ormai sotto gli occhi del mondo intero: “Vuole tornare ai tempi dell’Unione Sovietica. Ha iniziato nel 2014 con il Donbass e con la propaganda massiccia che fa sì che ancora oggi molti russi non hanno capito che l’Ucraina non fa parte della Russia”.

Nel frattempo il secondo round di negoziati è terminato con un cessate il fuoco temporaneo per consentire l’apertura di corridoi umanitari, ma ciò significa che a breve Putin riprenderà gli attacchi con maggiore intensità: “È un killer, è uno psicopatico – ha affermato la stilista ucraina – nessuno nel mio Paese si sente al sicuro, oggi ha colpito scuole, edifici civili e residenziali, ospedali. Questa non è una guerra che può durare molto a lungo”.

La Bevza non perde però la speranza per la sua Ucraina: “Penso che nel giro di poco la Russia potrebbe arrivare al collasso economico totale, ma siamo davanti a uno psicopatico vero. L’unico modo per fermarlo è fisicamente, lui non ha paura di niente, neanche delle sanzioni. È un dittatore come Stalin, è lui il nazista”.