ucraina:-da-consolato-milano-appello-per-ospitare-profughi

Milano 3 mar. (Adnkronos) – “Saremo sempre grati a chi non rimane indifferente al nostro dolore”. Inizia così il post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del Consolato generale d’Ucraina a Milano in tre lingue (italiano, inglese e ucraino), per trovare persone che ospitino i profughi in arrivo dal Paese in guerra.

“Se tra di voi c’è qualcuno che potrebbe dare una mano ed ospitare chi è riuscito ad oltrepassare il confine fuggendo dalla guerra, per favore, segnalatelo compilando il seguente modulo online”, scrive il Consolato, allegando un modulo in cui si possono avanzare candidature, precisando quante persone si sia disposti ad ospitare e per quanto tempo.