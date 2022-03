“troviamo-un-cogl**ne”:-anna-pettinelli-nella-bufera,-volano-parole-pesantissime

Durante il daytime di mercoledì, per Anna Pettinelli sono arrivate accuse davvero pesanti direttamente da dentro la casa. Situazione tesissima

La coach di canto di Amici21 non sta passando di certo momenti facili. Voce radiofonica e presenza importante, Anna Pettinelli è ormai esperta del suo ruolo. Ricopre infatti il compito di guidare i cantanti nel loro percorso da ormai quattro anni e, nel corso del tempo, si è fatta conoscere molto bene dai colleghi e dal pubblico. Tra i talenti da lei coltivati, per esempio, c’è quello di Aka7even, oggi uno tra i cantanti pop più ascoltati dai giovani.

Nelle ultime ore, però, Anna Pettinelli ha subito una forte accusa da parte di uno degli inquilini della scuola di Amici. Parole pesantissime e cariche di rabbia, che potrebbero avere dure conseguenze.

Anna Pettinelli sotto accusa, l’alunno si ribella

Il tutto è iniziato due settimane fa, quando Anna Pettinelli durante una puntata domenicale ha chiesto a Gio Montana di fare il suo ingresso sul palco dello studio. Anna l’ha quindi presentato, raccontando di un talento inaudito che con le sue sole forze è riuscito a rendere un suo singolo disco d’oro, senza avere alle spalle Amici. Il ragazzo è quindi entrato al 100% nella scuola di Maria de Filippi come componente della squadra della Pettinelli.

Fin da subito, però, per Gio le cose non si sono messe bene. Innanzitutto, la sua coach ha deciso di non fargli cantare le cover, ma solo suoi inediti. Questo ha messo in seria difficoltà il ragazzo non solo nei confronti dei propri compagni, che giustamente lo additavano come privilegiato, ma anche nei confronti delle gare. Senza potersi esercitare sulle cover, infatti, Gio sarebbe arrivato al serale del tutto impreparato.

Eppure, il colpo di scena è arrivato durante il daytime andato in onda mercoledì. Anna Pettinelli, con una videochiamata, ha annunciato al ragazzo che ha deciso di eliminarlo: “Purtroppo sulle cover sei deficitario (…). La squadra deve essere allo stesso livello, se c’è un anello più debole mette a rischio la permanenza degli altri“.

Questo ha scatenato le ire del ragazzo. Tornato in casetta, infatti, si è lasciato andare a un lungo sfogo contro l’insegnante. Innanzitutto, si è chiesto quale sia stato il senso di averlo fatto entrare così tardi. L’eliminazione, infatti, gli impedisce di ripresentarsi l’anno prossimo ai casting, per cui si tratta di una vera e propria occasione bruciata. Poi però le parole si son fatte più pesanti: “Mi ha fatto entrare per gioco, per dire facciamo dei casting e occupiamo quel banco. Se troviamo un fenomeno bene, se troviamo un co**ione lo facciamo entrare e poi se non va bene lo buttiamo fuori…“.

Parole molto dure quelle di Gio Montana, che accusa la redazione e Anna Pettinelli di giocare con il futuro dei ragazzi. Alla fine il cantante non ha dovuto lasciare la scuola, poiché Rudy Zerbi ha deciso di accoglierlo nella propria al fine di parare i colpi della mancata presa di responsabilità della collega.

