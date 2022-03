tomaso-trussardi-da-vittima-a-carnefice:-tutti-contro-di-lui,-terremoto-in-arrivo

Di tutte se ne sono dette, su Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Per lui, però, i problemi non sembrano essere finiti qua

Non è di certo un periodo semplice per l’imprenditore bergamasco. Il matrimonio con Michelle Hunziker, dopo dieci anni di amore, è volto al termine quasi inaspettatamente, lasciando tutti i fan basiti. Dalla loro relazione son nate anche due bambine, Sole e Celeste, che per i due ex coniugi sono e resteranno sempre la cosa più importante. Più volte i due hanno proprio detto che desiderano continuare a essere una famiglia, seppur divorziati, per le due figlie.

Nelle ultime ore, però, è circolata un’indiscrezione pesante su Tomaso Trussardi e sul suo presunto ruolo nella crisi di un’altra grande coppia. La questione si fa complessa.

Tomaso Trussardi si sta già rifacendo gli occhi?

La relazione con Michelle Hunziker ha lasciato un vuoto dentro Tomaso Trussardi, che più volte ne ha esaltato la bella persona che è e l’affetto che prova nei suoi confronti. A sentire le dichiarazioni dei due ex coniugi, tra di loro resterà sempre grande affetto e stima reciproca: dieci anni non son pochi e non si dimenticano in fretta. A farli conoscere fu Vittorio Feltri, che notò tra i due una certa somiglianza che avrebbe potuto farli innamorare.

Nelle ultime ore, però, sta circolando la notizia secondo cui in realtà il matrimonio tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker fosse finito già l’anno scorso. Secondo alcuni gossip, infatti, sarebbe già un anno che i due non vanno più d’amore e d’accordo. Nonostante i tentativi di riconciliazione, quindi, l’annuncio ufficiale sarebbe arrivato solo nel 2022.

Per di più, sembra che la loro non sia l’unica coppia che ha vissuto un momento di forte crisi. Gli ultimi al centro dell’attenzione sono stati Ilary Blasi e Francesco Totti, che pare però abbiano risolto tutto e recuperato il rapporto. Un’altra coppia che sembra aver vissuto momenti difficili è quella di Chiara Ferragni e Fedez, che a inizio 2022 sembrano aver dovuto superare diversi ostacoli.

Il principale è legato alla gelosia di Fedez. Si dice, infatti, che lui fosse geloso dell’amicizia nata tra la moglie e il rampollo di una nota casa di moda, recentemente tornato single. Sebbene il nome di Tomaso Trussardi non sia mai esplicitamente venuto fuori, non è difficile supporre che si tratti di lui. In ogni caso, le cose anche tra di loro sembrano tornate alla normalità. Nonostante sia vero che Instagram e i social in generale non siano indicatori del tutto affidabili di ciò che succede, anche Fedez e Chiara hanno ricominciato a postare foto e video insieme.

