“Squilibrata mentale”: Lulù Selassié attacco durissimo, grandissima mancanza di rispetto

La finalista Lulù Selassié alla pubblica gogna: i suoi capricci regali hanno esasperato il pubblico del GF Vip.

La Princess Lulù è ormai un’istituzione in quest’edizione, ormai al termine, del GF Vip. Il suo look iconico e i suoi modi diretti e sfrontati hanno conquistato il cuore dei fan del format Mediaset. Lulù Selassiè è entrata nel programma assieme alle sorelle Jessica e Clarissa, convergendo in un unico concorrente, per poi dividere le loro strade, all’insegna dell’autonomia.

I suoi scontri con la soprano Katia Ricciarelli sono ormai scolpiti nell’immaginario collettivo della cultura televisiva, nonché il suo rapporto con l’atleta Manuel Bortuzzo, sbocciato proprio all’interno del GF Vip. Nonostante Lulù sia la seconda finalista in lizza per l’ambito montepremi del programma, i rumors sul suo conto sono in continuo fermento. La Princess di casa GF, infatti, possiede l’innata dote di esasperare sia le sorelle che i compagni di gioco, come dimostra l’ultima schermaglia esplosa nella casa di Cinecittà. Che cos’è successo?

Lulù Selassiè a muso duro con Barù: volano stracci e parole grosse

L’ultimo dramma che vede protagonista Lulù Selassiè riguarda un problema di ménage domestico: la giovane gieffina, infatti, si sarebbe inventata una mossa che ha decisamente esasperato il pur tollerante Barù. La chiacchierata Princess si è infatti messa in testa di voler asciugare in fretta e furia un suo perizoma ed una federa del letto, togliendo però dall’asciugatrice il resto degli indumenti degli altri concorrenti. Barù, dopo averla colta sul fatto, le ha recriminato la mancanza di rispetto dimostrata nei confronti dei compagni. Inutile aggiungere che, di fronte alla strigliata, Lulù ha reagito come consuetudine. “Le lavi nel lavandino!“, l’ha rimproverata Barù, ma Lulù ha scelto di replicare.

“La faccio andare, così si asciuga subito… Dato che c’ho 4 pigiami, lavo questo, domani lo lavo di nuovo… A me non va di discutere per queste str*nzate…“, ha piagnucolato la gieffina. Barù, spazientito, l’ha immediatamente tacciata: “Non sono str*nzate, è rispetto! Non c’è rispetto, non hai rispetto degli altri! Non ti si può dire nulla, sei intoccabile! Tutto facciamo! Vabbè, ti senti male, non si può mai parlare… Abbiamo appena lavato i piatti, che hai lasciato lo sch*fo! Hai fatto un casino… con le piadine, con le uova, devi anche ammettere queste cose! C’hai tua sorella che ti pulisce dietro! Non mi puoi prendere per fesso, ti pare che sono fesso? Sono un cog**one? Non ti faccio parlare perché vuoi avere ragione, e non hai ragione! Dì: scusami, ho sbagliato!“. Lulù ha persino tentato di coinvolgere, ma inutilmente, la sorella Jessica, che però non si è prestata al giochetto. Un utente commenta: “Squilibrata mentale“. Ecco il video del controverso siparietto:

I capricci di Lulù comprometteranno la sua sorte durante la finalissima?

