serena-rossi,-avete-mai-sbirciato-la-sua-casa?-semplice-e-bella,-con-un-dettaglio-sorprendente-[foto]

La casa della famosissima attrice e conduttrice ha dei dettagli inaspettati. Uno stile romantico, moderno che strizza l’occhio alla tradizione

E’ una delle attrici più amate, che con i suoi personaggi sa sempre trasmettere umanità e profondità. Serena Rossi di carriera ne ha fatta tanta, così come di gavetta. Diventata famosa grazie a Un Posto al Sole, la Rossi si è dilettata non solo nella recitazione ma anche alla conduzione di importanti programmi tv. Uno tra questi il suo “Canzone Segreta”, che ha riscosso successo tra i fan.

Sui suoi social, Serena Rossi condivide spesso scatti di quotidianità con la famiglia. Dalle fotografie si può intravedere anche la sua casa, che la rispecchia molto in termini di stile e colori. Proprio in una fotografia ha anche svelato un dettaglio inaspettato, che ha stupito tutti.

Serena Rossi svela il dettaglio: “Da casa mia vedo…”

La casa di Serena Rossi si presenta, sui social network, la classica casa di chi ha bambini. In uno scatto, infatti, lei tiene in braccio suo figlio Diego e insieme guardano la carta da parati fatta a cartina geografica. Oggi vanno molto di moda questi materiali coprenti, che consentono di rendere le camere dei bambini colorate e anche istruttive. Tipiche degli anni Ottanta e della cultura anglosassone, la carta da parati ha il vantaggio di poter ospitare infografiche e disegni veri e propri, che con la sola tempera sarebbero difficilissimi da ottenere.

La carta da parati di Serena Rossi è una cartina geografica del mondo e si intravede che, su ogni continente, son disegnati gli animali tipici del luogo. In un altro scatto, si vede chiaramente il salotto della sua casa. In veste natalizia, l’ambiente rivela uno stile molto curato e caldo. Il pavimento è di legno ed è coperto da un tappeto chiaro, che dà contrasto e dona luminosità. Le poltrone sono invece grigie, per dare un tocco di modernità e di classe al tutto.

La vera chicca si intravede, però, nello scatto che Serena Rossi ha pubblicato durante i giorni di forti nevicate invernali. L’attrice ha infatti inquadrato il proprio balcone e la vista che ha da casa sua. Inaspettatamente, la Rossi dal suo salotto può tranquillamente godersi la visuale della Piramide Cestia, un’importante monumento romano. Il fatto che lei veda questa tomba di epoca romana fa supporre che la Rossi abiti in uno dei quartieri più ambiti della città, il Colle dell’Aventino. Luogo molto rinomato, l’Aventino ospita moltissime case di VIP e personaggi importanti e dona alle abitazioni panorami mozzafiato come questo.

