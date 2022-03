Oroscopo Paolo Fox di venerdì 4 marzo: alti e bassi in amore

Ariete – una giornata molto intensa per l’amore, dal 6 poi Marte torna favorevole e avrete l’occasione di rifarvi. Ottime idee sul lavoro, non è da escludere una promozione per i lavoratori dipendenti.

Toro – è una giornata molto positiva per i sentimenti, vi invita ad amare e ad essere amati. Qualche tensione sul lavoro se avete un nuovo incarico.

Gemelli – da oggi potrebbe tornare un po’ di malinconia, se vivete da qualche tempo una relazione conflittuale. Sul lavoro, meglio meditare al meglio sulle vostre scelte future.

Cancro – Attenzione in amore, potrebbe arrivare una piccola discussione. Per quanto riguarda il lavoro non mancheranno successi per chi si rimbocca le maniche.

Leone – Parlate con serenità, in amore, oggi e domani la Luna è favorevole. Sul lavoro risentite della stanchezza nel fine settimana, inoltre le discussioni sono più facili quando vi sentite in un ambiente che non vi appartiene.

Vergine – Anche se vi sentite ancora agitati, in amore, non lo darete a vedere. Sul lavoro la situazione si spacca a metà: il periodo è stimolante per chi cerca la novità, chi invece lavora a provvigione non è contento.

Bilancia – Giornata positiva in amore e anche le prossime 3 si prospettano buone, ma attenzione: la Luna va in opposizione. Sul lavoro oggi è un buon giorno per fare nuovi progetti.

Scorpione – In amore oggi è la giornata giusta per poter discutere con qualcuno. Venere inizierà presto un transito particolare. Sul lavoro tenetevi alla larga dalle complicazioni e state attenti.

Sagittario – Attenzione in amore, se qualcosa non funziona è meglio parlarne, magari sabato. Sul lavoro la situazione è drastica: se avete un’attività in proprio dovete recuperare soldi o eliminare elementi dannosi.

Capricorno – Buono l’amore: è possibile avviare qualcosa con chi vi piace. Attenti sul lavoro, Luna dissonante: potreste discutere per delle inezie.

Acquario – L’amore è buono questo weekend: le stelle sono dalla tua. Sul lavoro c’è aria di cambiamento: volete chiudere ciò che non vi interessa più.

Pesci – Questa è davvero un’ottima giornata per i sentimenti, tanto che potreste scordarvi del passato, anche recente. Sul lavoro dedicatevi a cose nuove e non prendete tutto di petto.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di venerdì 4 marzo: alti e bassi in amore proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.