merck:-nel-2021-vendite-+12,3%-a-19,7-mld,-dividendo-massimo-storico-a-1,85-euro

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il gruppo Merck,leader nel campo della scienza e della tecnologia, archivia il 2021 all’insegna di risultati in forte crescita. L’utile netto del Gruppo è salito del 53,7% a 3,1 miliardi di euro, le vendite nette del Gruppo sono aumentate del 12,3% a 19,7 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Tutti e tre i settori di attività, primo fra tutti Life Science, hanno contribuito a questa crescita delle vendite.

L’ebitda pre di Merck è aumentato del 17,3% a 6,1 miliardi di euro, superando la crescita delle vendite; l’ebitda pre margin del Gruppo è cresciuto di 1,3 punti percentuali al 31,0%. L’utile per azione pre, che è una determinante del dividendo Merck, è aumentato del 30,1% a 8,72 euro nel 2021. In linea con la politica dei dividendi della società, il Consiglio Direttivo e il Consiglio di Sorveglianza proporranno all’Assemblea Generale Annuale del 22 aprile 2022 un dividendo di 1,85 euro per azione, in aumento di 0,45 euro rispetto all’anno precedente.