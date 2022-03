Marco Liorni, che bella sorpresa in arrivo: è davvero una gioia immensa per lui

Nel futuro di Marco Liorni c’è una novità del tutto inaspettata. La notizia è fresca ma ha già stupito tutti: cambierà tutto

E’ un conduttore eclettico che si è dato sia alla radio che alla televisione, Marco Liorni. La sua carriera è iniziata nel 1996 ma è solo dal 2000 che raggiunge i grandi programmi televisivi, iniziando come inviato de il Grande Fratello. Sbarca poi nel 2009 in Rai curando i collegamenti de “I Sogni son desideri” della Balivo sino al grande successo di Estate in diretta e La vita in diretta.

La sua esperienza decennale si unisce a un’estremo rispetto della propria privacy: della sua vita, infatti, si sa poco e niente. Quello che si può prevedere, però, è che quest’estate avrà una grossa soddisfazione: la novità è incredibile.

Marco Liorni fa il botto: durerà sei mesi

Uno dei programmi che più hanno portato Marco Liorni al successo è stato “La vita in diretta”. Insieme a diverse conduttrici, Liorni ha condotto per ben quattro anni uno dei programmi più amati di Rai1. Il suo stile, giornalistico e dedito all’approfondimento, l’ha sempre calato molto bene in queste trasmissioni. Un altro programma da lui ideato e condotto è stato ItaliaSì, in onda al sabato. Anche questo format si dedica al racconto di avvenimenti importanti della vita degli ospiti in studio, come eventuali problematiche o anche denunce.

Il vero salto nel vuoto di Marco Liorni è avvenuto nel 2018, quando al giornalista è stata proposta la conduzione del game show estivo “Reazione a catena”. Il quiz di Rai1 è stato ideato nel 2007 e ha visto alternarsi molti conduttori. Seppur ad inaugurarlo ci fosse Pupo, ha poi proseguito con Pino Insegno e Amadeus. Nel 2018 è poi subentrato Gabriele Corsi, per lasciare il passo l’anno successivo a Marco Liorni. Questa stagione 2022 sarà per Liorni la quarta di fila, segno di un evidente successo su tutti i fronti.

Per Marco Liorni quella di “Reazione a catena” è stata una vera e propria prima volta, poiché mai prima di quel momento si era messo in gioco con un programma così divertente e ironico. Il successo è però stato immediato. Per questa stagione che deve venire, poi, è stata preannunciata una possibilità del tutto inaspettata. A giugno, Liorni tornerà alla conduzione del quiz game che, probabilmente, durerà inaspettatamente sei mesi. Dati gli ascolti record, la rete ha quindi ventilato l’ipotesi di duplicarne la durata: un vero e proprio salto nel vuoto che, però, riconferma la fiducia data a Liorni dalla rete.

