la-pupa-e-il-secchione,-colpaccio-da-non-credere:-nel-cast-un-volto-amatissimo-di-mediaset

La Pupa e il Secchione: quest’anno vedremo tornare alla ribalta uno dei personaggi più amati nel panorama dei game-show.

Il 15 marzo segnerà un’importante ritorno per la rete ammiraglia di Mediaset: è infatti previsto il ritorno in pompa magna su Canale 5 del format “La Pupa e il Secchione“, condotto per la prima volta da Barbara D’Urso. La rodatissima conduttrice si mette di nuovo alla prova in prima serata, dopo la brillante esperienza al “Grande Fratello“, ora affidato ad Alfonso Signorini.

Il reality vedrà inserirsi nella competizione una schiera di bellezze, non esattamente luminari della cultura, al confronto con cervellotici studiosi e, grazie alla formazione di improbabili coppie, progrediranno nel gioco. Le numerose prove privilegeranno sia l’una che l’altra categoria ad alternanza: le Pupe cercheranno di far uscire dal loro guscio i Secchioni che, a loro volte proveranno a renderle più erudite. Nel cast di quest’anno è presente un volto amatissimo di Mediaset: è stato il campione per antonomasia nel quiz di Gerry Scotti.

Nicolò Scalfi approda di nuovo a Mediaset con “La Pupa e il Secchione”

Nicolò Scalfi, campione per eccellenza nel quiz “Caduta libera“, è rimasto in carica dall’ottobre del 2018 al luglio del 2019, entrando di diritto nell’olimpo dei personaggi televisivi più seguiti ed ammirati. Il giovane bresciano ha scelto di conseguire una carriera nel mondo del design, specializzandosi presso il Politecnico di Milano, per poi entrare in punta di piedi nel mondo dello spettacolo. Le sue impressionanti vittorie gli hanno fruttato ben 614 mila euro, e il giovane si dichiara pronto per affrontare nuove scommesse, sempre sotto l’ala protettiva di Mediaset.

Secondo le attuali indiscrezioni, Nicolò sarà ben presto reclutato nel cast di “La Pupa e il Secchione“, ove lo vedremo confrontarsi con bellezze mozzafiato e colleghi studiosi. In merito ad eventuali esperienze nei reality, Nicolò aveva dichiarato: “Se ho accantonato l’idea di partecipare ad un reality? No. Ma non ho mai contattato agenzie. Ho saputo che per i reality a fare la differenza sono le candidature. Non mi sono arrivate proposte ma in futuro sono aperto anche ad esperienze di questo tipo. Non farei però il Grande Fratello Vip, è l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per L’Isola dei Famosi…”. Ora è arrivato il grande momento per il campione di “Caduta Libera“. Non ci resta che vederlo in azione!

