la-germania-sequestra-il-mega-yacht-del-miliardario-russo-alisher-usmanov

Il miliardario russo Alisher Usmanov è stato sanzionato lunedì dall’Unione europea. Due giorni dopo, Forbes ha appreso da tre fonti nel settore degli yacht che lo yacht Dilbar di 512 piedi, del valore di quasi 600 milioni di dollari, è stato sequestrato dalle autorità tedesche nella città settentrionale di Amburgo.

Lo yatch di Usmanov sequestrato dal governo tedesco

La nave è stata nei cantieri navali di Amburgo della ditta tedesca di costruzioni navali Blohm+Voss dalla fine di ottobre per un lavoro di refitting. Fonti che hanno parlato con Forbes hanno affermato che il governo tedesco ha congelato l’asset. Di conseguenza, i dipendenti Blohm+Voss che avevano lavorato sullo yacht non si sono presentati al lavoro mercoledì. I rappresentanti di Blohm+Voss e Usmanov non hanno risposto a una richiesta di commento.

Usmanov ha acquistato Dilbar nel 2016 per 600 milioni di costruttore dal navale tedesco Lürssen, che lo ha costruito su misura per lui in 52 mesi. L’azienda lo definisce “uno degli yacht più complessi e impegnativi mai costruiti, sia in termini di dimensioni che di tecnologia”. Con 15.917 tonnellate più, è lo yacht a motore grande del mondo per stazza lorda. È composto da un equipaggio di 96 persone. Dilbar vanta la più grande piscina mai installata su uno yacht, oltre a due elicotteri, una sauna, un salone di bellezza e una palestra. I suoi interni lussuosi hanno più di 1.000 cuscini per divani e può ospitare fino a 24 persone in 12 suite.

La fortuna multimiliardaria di Usmanov

Lo yacht fa parte della fortuna multimiliardaria stimata di Usmanov. Comprende partecipazioni nel gigante del minerale di ferro e dell’acciaio Metalloinvest e nella società di elettronica di consumo Xiaomi, oltre a partecipazioni minori nel settore delle telecomunicazioni, minerario e dei media. Usmanov, uno dei primi investitori in Facebook insieme al collega miliardario Yuri Milner, possiede anche vasti beni immobiliari in Occidente. Come le due proprietà nel Regno Unito – Beechwood House a Londra e Sutton Place nel Surrey, per un valore complessivo di $ 280 milioni. O comele case di lusso a Monaco di Baviera, in Germania, Losanna, Monaco e Sardegna.

La proprietà dell’Arsenal venduta nel 2018

Usmanov ha venduto la sua quota del 30% nella squadra di calcio inglese dell’Arsenal F.C. nel 2018 per quasi $ 700 milioni in contanti. Ma fino a questa settimana aveva legami con il calcio attraverso le sue Usm Holdings e le sponsorizzazioni MegaFon dell’Everton FC. La squadra della Premier League ha dichiarato mercoledì di aver sospeso gli accordi dopo l’attacco della Russia all’Ucraina. Usmanov non è l’unico miliardario russo con un megayacht: Forbes e gli esperti di valutazione degli yacht VesselsValue ne hanno rintracciati 32.

Martedì, Usmanov ha commentato le sanzioni dell’Ue impostogli in una dichiarazione alla Federazione internazionale di scherma, dove si sarebbe anche dimesso dalla carica di presidente dell’organizzazione.”Credo che tale decisione sia ingiusta e le ragioni impiegate per giustificare le sanzioni sono una serie di accuse false e diffamatorie che danneggiano il mio onore, la dignità e la reputazione aziendale”, ha scritto. “Utilizzerò tutti i mezzi legali per proteggere il mio onore e reputazione”.

