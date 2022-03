Jessica Selassié, basta soffrire: clamorosa la dichiarazione del Vip in diretta [VIDEO]

Grosse novità in cantiere per Jessica Selassiè: arriva una confessione scottante da parte di un Vip inaspettato.

La Princess Jessica Selassiè si strugge da settimane per il fascinoso enologo toscano Barù, che però non si sbilancia nei suoi confronti. Il food influencer, infatti, ha già chiarito non non desiderare una storia esclusiva, e minimizza le possibilità di un’eventuale evoluzione del rapporto anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Jessica, al contrario, persiste nel suo corteggiamento alla luce del sole, senza curarsi del parere dei compagni di avventura. Ha persino ignorato i consigli dispensatigli da Delia Duran, che ha provato a convincerla a giocare di strategia. La Princess non sembra avere margine di successo nell’impresa, tuttavia un Vip molto in voga si è appena dichiarato ufficialmente nei suoi confronti, e attende la sua sortita dalla Casa: vediamo di chi si tratta.

Gabriele Parpiglia punta proprio a Jessica Selassiè: succede il finimondo in diretta

Raccolti in un intimo collegamento a “Casa chi“, si sono confrontati la padrona di casa Rosalinda Cannavò, con Clarissa Selassiè e il manager Gabriele Parpiglia. L’avvenente Parpiglia risulta essere un ex autore del GF Vip, e perciò conosce a menadito le dinamiche e i retroscena del reality. La sua attenzione è caduta proprio sulla timida Princess, come ha dichiarato anche alla sorella Clarissa.

“Io ho seguito la vicenda di Jessica non solo nel tratteggio della linea della vita, ma anche durante tutto il suo percorso“, ha esordito Gabriele, “In primis perché mi candido come compagno di vita di Jessica… Ne avevamo parlato anche con Clarissa…“. Clarissa, dopo una risatina compiaciuta, ha asserito: “Certo! Io Adoro! Ma io non vedo l’ora che lei lo sa… Questa è una proposta molto interessante! Molto!“. Parpiglia ha proseguito: ” Lei ha dichiarato che da tre anni non ha una storia con un uomo… E’ perché ha un carattere chiuso? E’ stata sfortunata?“. La sorella ha chiarito: “Lei sono tre anni che lei non riesce ad avere interesse in un uomo (…), è arrivata al punto in cui vuole innamorarsi, vuole l’amore, lei punta a quello, non le interessa il divertimento di una ragazza di vent’anni. Anche a 25 anni voleva un uomo che la amasse, che gli desse quel supporto morale…“. Ecco il video della clamorosa dichiarazione a “Casa chi”.

Intanto l’altro cavaliere si candida a tutti gli effetti!!! @Parpiglia ma quando glielo fai sapere alla nostra jess??? Non puoi mandarle un mazzo di fiori domani??? #jessvip #jeru pic.twitter.com/SywI7uTBaE — Jessvip (@jessvipjeru) March 2, 2022

Buone notizie, quindi, per Parpiglia. Il giornalista e autore, infatti, è ben più maturo di Jessica, e potrebbe rappresentare una figura stabile per la Princess. Quanta percentuale di scherzo, e quanta di faceto si possono ravvisare nella sua dichiarazione pubblica?

