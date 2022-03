ERIC VENEZIANO NUOVAMENTE NELLE VESTI DI REGISTA PER “BLU COME I TUOI OCCHI”

Sono in corso le riprese del nuovo cortometraggio “Blu come i tuoi occhi”, in uscita nel 2023 sulle maggiori piattaforme di streaming.

Un’idea di Leonardo Zenere che vede come protagonista “Edoardo”, interpretato dal giovane Andrea Ciancimino.

Una storia che non ha nulla a che fare con la linearità di un romanzo e nulla a che spartire con un film malinconico. Racchiudendo in sé il mix perfetto di emozioni, drammi e corse contro il tempo.

Nel cortometraggio saranno presenti anche il giovane attore Thomas Camorani e Cristina Bugatty, nota attrice e presentatrice tv.

Eric Veneziano è un regista cinematografico classe 1993.

Inizia la sua carriera come videomaker realizzando diversi video musicali per artisti usciti dai talent show televisivi italiani, come X-Factor e Amici.

Successivamente prende parte come attore in un cameo nel docs-film “Asshholes’s” del noto regista internazionale John Walker disponibile su Amazon Prime Video.

Nel 2020 viene chiamato come regista del film “The Tape” prodotto dalla Red Eagle Films in uscita nel 2022.

Protagonisti del film personaggi di spicco come Greta Ray, Cristina Bugatty e Nadia Kuprina (premio oscar “La grande bellezza” di Sorrentino).

“Blu come i tuoi occhi”, prodotto da Modest Entertainment, vede Eric Veneziano ancora una volta nei panni di regista. Il cortometraggio verrà presentato a vari festival nazionali ed internazionali tra cui: Torino Film Festival, Festival di Cannes Indipendent, Philadelphia Film Fest e Chicago International Film Fest.